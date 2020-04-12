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رقم الخبر: 279393 تاريخ النشر: نيسان 12, 2020 الوقت: 12:59 الاقسام: رياضة  
لوف: نصارع منافسا لم يكن لدينا خطط لمواجهته

لوف: نصارع منافسا لم يكن لدينا خطط لمواجهته

بعث المدرب يواخيم لوف المدير الفني للمنتخب الألماني، برسالة تشجيع إلى جميع مشجعي كرة القدم خلال الفترة الحالية التي تشهد تفشي الإصابات بفيروس كورونا المستجد.

ووجه لوف (60 عاما) رسالته من خلال مقطع فيديو مصور مدته دقيقة واحدة للشركة الراعية الرسمي للاتحاد الألماني لكرة القدم.

وأوضح لوف أن العالم يواجه حاليا خصما لم يكن أحد يتوقعه، وقال: "إنه منافس لم يكن لدينا خطط لمواجهته".

وقال لوف: "لكننا واثقون.. يمكننا سويا أن نهزم هذا المنافس، لأننا نساعد بعضنا البعض. لأننا نشجع بعضنا البعض، لأننا جميعا في فريق واحد سويا. لأننا سنحقق الانتصارات عندما تدور الكرة مجددا".

وكان مقررا أن يخوض المنتخب الألماني (مانشافت) بطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020) ليكون الحدث الأبرز للفريق في العام الحالي ولكن البطولة تأجلت إلى منتصف العام المقبل بسبب وباء "كورونا".

 

 
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مصدر الخبر: الاخبار كووره
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