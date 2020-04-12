فاز جنسون باتون بسباق "كأس الأساطير" الافتراضي للسيارات السبت، بينما تقدم سائق معتزل آخر هو جاك فيلنيف بطل فورمولا 1 سابقًا من المركز الأخير إلى السادس في مشاركته الأولى بالسباقات الإلكترونية.

وتصدر باتون، الذي شارك بألوان فريق براون الذي أحرز معه لقب فورمولا 1 عام 2009، السباق من البداية للنهاية على حلبة سيبرينج الافتراضية.

واحتل الكولومبي خوان بابلو مونتويا، الفائز من قبل بسباقي إنديانابوليس 500 في سلسلة إندي كار وجائزة موناكو الكبرى في فورمولا 1، المركز الثاني بينما جاء البريطاني آندي بريو في المركز الثالث.

وكان الثلاثة يشاركون في السباق عن بعد من منازلهم بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

وسيتبرع باتون بجائزة السباق التي تبلغ 10 آلاف دولار إلى عمل خيري من اختياره.

كان فيلنيف، الفائز بلقب فورمولا 1 عام 1997، ولقب إندي كار في 1995 بالإضافة لانتصاره في سباق إنديانابوليس 500، واحدًا من 3 أبطال سابقين لفورمولا 1 شاركوا في السباق.

وما أثار الإعجاب أكثر بأداء السائق الكندي المعتزل هو استخدامه عصا تحكم خاصة بمنصة إكس بوكس بدلاً من مقود سباقات.

واحتل البرازيلي إيمرسون فيتيبالدي، البالغ من العمر 73 عامًا، والفائز بلقب فورمولا 1 مرتين، المركز الـ16 مستخدمًا سيارة مكلارين إم 23 من سبعينات القرن الماضي.

والسباق الافتراضي، الذي تنظمه تورك ئي سبورتس وموقع ذا ريس على الإنترنت، هو واحد من سباقات عديدة أقيمت لسد الفراغ الذي تركه توقف كل سباقات السيارات الواقعية بسبب جائحة فيروس كورونا.

ولم يبدأ بعد موسم فورمولا 1 عقب إلغاء سباق أستراليا في افتتاح الموسم الشهر الماضي.

وقالت تورك ئي سبورتس إن سلسلة ذا ريس، التي تتضمن كأس الأساطير للسائقين فوق 40 عاما، ستصل إلى أكثر من 600 مليون منزل بفضل اتفاق مع شبكات تلفزيونية دولية لعرض ملخصات للسباق مدتها 90 دقيقة.