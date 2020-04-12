ألقى جيروم روثين، لاعب موناكو وباريس سان جيرمان السابق، "قنبلة" تتعلق بمستقبل كيليان مبابي، نجم هجوم سان جيرمان، والذي ارتبط اسمه بالانتقال إلى ريال مدريد.

وقال روثين في تصريحات لراديو "مونت كارلو": "أعرف من مصادر أن كيليان مبابي كاد أن يوقع لريال مدريد بالفعل للانضمام له هذا الصيف، لكن ما حدث (أزمة فيروس كورونا)، سيؤجل وصول مبابي لموسم آخر".

وتعرضت معظم الأندية الأوروبية لمشاكل اقتصادية رهيبة، بعد تعليق البطولات الأوروبية، لمنع تفشي فيروس كورونا.

وأضاف روثين: "سان جيرمان رحب ببيع مبابي هذا الصيف، بعدما تأكد أن اللاعب لن يجدد تعاقده".

وينتهي عقد مبابي مع سان جيرمان في يونيو 2022.

وأتم: "انضمام مبابي لريال مدريد مسألة وقت فقط، حيث سينضم بنهاية الموسم المقبل، وستكون مسألة ضمه أسهل وأقل تكلفة".