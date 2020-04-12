  • الأحد ١٨ شعبان ١٤٤١
  • الأحد , أبريل 12, 2020
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 279389 تاريخ النشر: نيسان 12, 2020 الوقت: 12:43 الاقسام: رياضة  
روثين يفجر مفاجأة بشأن انتقال مبابي للريال

روثين يفجر مفاجأة بشأن انتقال مبابي للريال

ألقى جيروم روثين، لاعب موناكو وباريس سان جيرمان السابق، "قنبلة" تتعلق بمستقبل كيليان مبابي، نجم هجوم سان جيرمان، والذي ارتبط اسمه بالانتقال إلى ريال مدريد.

وقال روثين في تصريحات لراديو "مونت كارلو": "أعرف من مصادر أن كيليان مبابي كاد أن يوقع لريال مدريد بالفعل للانضمام له هذا الصيف، لكن ما حدث (أزمة فيروس كورونا)، سيؤجل وصول مبابي لموسم آخر".

وتعرضت معظم الأندية الأوروبية لمشاكل اقتصادية رهيبة، بعد تعليق البطولات الأوروبية، لمنع تفشي فيروس كورونا.

وأضاف روثين: "سان جيرمان رحب ببيع مبابي هذا الصيف، بعدما تأكد أن اللاعب لن يجدد تعاقده".

وينتهي عقد مبابي مع سان جيرمان في يونيو 2022.

وأتم: "انضمام مبابي لريال مدريد مسألة وقت فقط، حيث سينضم بنهاية الموسم المقبل، وستكون مسألة ضمه أسهل وأقل تكلفة".

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الاخبار كووره
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0627 sec