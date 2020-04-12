قالت أسطورة التنس بيلي جان كينج، إنَّه رغم الإحباط الذي يواجه الرياضيات خلال أزمة فيروس كورونا فإنه لا يجب فقدان التركيز على الحاجة للضغط لتحقيق المساواة.

وخلال الحديث في حدث على الإنترنت من تنظيم مؤسسة كينج لرياضة السيدات، وموقع "ياهو سبورتس"، قالت اللاعبة الأمريكية المعتزلة، إنها تأمل في منح الراحة والشجاعة للآلاف من المتابعين لها.

وقالت الحاصلة على 12 لقبًا في البطولات الأربع الكبرى والتي اشتهرت بقيادة جهود السيدات للمطالبة بالمساواة في التنس: "لكني أريد منهم التفكير في المستقبل أيضًا".

وكررت كينج ما قالته بأنها استهدفت لتنس السيدات ضمان منح فرصة لكل الفتيات للمشاركة، وأن يتم تقديرهن بشكل أكبر على إنجازاتهن وضمان توفير فرصة للفتيات بأن تكون الرياضة مصدر دخلهن.

وقالت كينج "العديد من هؤلاء الرياضيات ليس لديهن الأحلام، والفرص المستحقة بالنسبة لهن".

وفي الوقت الذي تتزايد فيه الأصوات للمطالبة بالمساواة في الرياضة، يبقى الضوء في الولايات المتحدة منصبا بشكل كبير على دعوى قضائية من المنتخب الأمريكي لكرة القدم للسيدات ضد اتحاد اللعبة.

وقالت كارلي لويد لاعبة المنتخب الأمريكي إن قضية الفريق الفائز بكأس العالم لكرة القدم ضد اتحاد اللعبة بداعي التمييز على أساس الجنس ومنحنهن أجورا أقل من منتخب الرجال لها بالفعل تأثير إيجابي.

وأضافت لويد "بكل تأكيد حققنا نجاحا كبيرا على مدار السنوات داخل الملعب لكن الأهم أننا نؤدي خارج الملعب بقوة كبيرة أيضا".

وتابعت "نحن نمنح القوة للعديد من السيدات الأخريات في العالم للكفاح من أجل تحسين الأمور".

وتحاول السيدات في هوكي الجليد في أمريكا أيضًا تحسين المزايا الخاصة بهن خلال الفترة الأخيرة.