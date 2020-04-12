منحت أندية من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم العاملين غير اللاعبين إجازة مؤقتة بسبب جائحة فيروس كورونا.

واستغلت بعض الأندية خطة حكومية للاحتفاظ بالوظائف خلال أزمة فيروس كورونا، حيث يستطيع العاملون البريطانيون الذين تعطيهم مؤسساتهم إجازات الحصول على 80 بالمئة من أجورهم بحد أقصى 2500 جنيه إسترليني (3082 دولارا) شهريا.

ليفربول

منح إجازة للعاملين غير اللاعبين لكنه تراجع عن قراره وتقدم بالاعتذار بعدما تعرض لانتقادات من المشجعين والحكومة البريطانية.

توتنهام هوتسبير

قرر تخفيض رواتب 550 من العاملين غير اللاعبين في أبريل/ نيسان ومايو/ أيار بنسبة 20 بالمئة حيث يخطط النادي للاستفادة من الخطة الحكومية.

طالبت جماهير توتنهام الإدارة بالتراجع عن القرار.

نيوكاسل يونايتد

منح إجازة مؤقتة للعاملين غير اللاعبين لكنه سيدفع كامل أجورهم حتى نهاية أبريل/ نيسان.

بورنموث

حصل العاملون على إجازة لمدة ثلاثة أسابيع على الأقل.

وافق بشكل تطوعي نيل بليك الرئيس التنفيذي للنادي وريتشارد هيوز المدير الفني للفريق الأول وإيدي هاو المدرب ومساعده جيسون تيندال على خفض رواتبهم بنسبة كبيرة.

نورويتش سيتي

حصل عاملون على إجازة مؤقتة لكن النادي سيمنحهم كافة أجورهم بعدما تسلم مبالغ مالية من الخطة الحكومية.

شيفيلد يونايتد

منح النادي إجازة لبعض العاملين بدوام كامل وبعض العمالة المؤقتة لكنه سيواصل منحهم كافة أجورهم.

وقال النادي إنه سيحدد في وقت لاحق إذا كان سيشارك في خطة الحكومة للاحتفاظ بالوظائف.