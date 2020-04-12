أكد السفير الايراني في بغداد ايرج مسجدي، ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تحترم القانون والنظام السياسي في العراق وتدعم أي شخص يتم انتخابه رئيسا للوزراء في العملية القانونية ويحصل على ثقة البرلمان.

أثر التطورات الاخيرة على الساحة السياسية في العراق وتكليف مصطفى الكاظمي بشكيل الحكومة الجديدة، نشر السفير الايراني ببغداد، ايرج مسجدي، تغريدة على صفحته الشخصية في تويتر، قال فيها: ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تحترم القانون والنظام السياسي في العراق وتدعم أي شخص يتم انتخابه رئيسا للوزراء في العملية القانونية ويحصل على الثقة في البرلمان العراقي.

وكان المتحدث بأسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي قد صرح يوم الخميس الماضي قائلا: ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تدعم دوما استقلال العراق وسيادته الوطنية ووحدة اراضيه واستقراره السياسي وترى ان اتفاق وجهات نظر جميع التيارات السياسية العراقية عبر الآليات الديمقراطية بانها السبيل الوحيد لتسوية الخلافات عبر الطرق السلمية، ومن هذا المنطلق ترحب الجمهورية الاسلامية الايرانية باتفاق التيارات السياسية العراقية اليوم على تكليف مصطفى الكاظمي بتشكيل الحكومة الجديدة وتعتبره خطوة في الاتجاه الصحيح .