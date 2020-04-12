  • الأحد ١٨ شعبان ١٤٤١
  • الأحد , أبريل 12, 2020
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 279384 تاريخ النشر: نيسان 12, 2020 الوقت: 11:40 الاقسام: محليات  
القطاع الزراعي هو المسؤول عن تأمين الأمن الغذائي للشعب

القطاع الزراعي هو المسؤول عن تأمين الأمن الغذائي للشعب

قال النائب الاول لرئيس الجمهورية " اسحاق جهانغيري " ان القطاع الزراعي هو المسؤول عن تأمين الأمن الغذائي للشعب، مؤكدا ان القضية الاهم في البلد هي تأمين الأمن الغذائي ولايمكن للحكومات تجاهل هذا القطاع.

واضاف جهانغيري يوم الاحد خلال مراسم تسمية وزير الجهاد الزراعي " كاظم خاوازي" ان القطاع الزراعي هو المسؤول عن تأمين الامن الغذائي وان الحكومات لايمكنها تجاهل هذا القطاع، مبينا ان ايران بلد كبير ولها اهداف سامية، مؤكدا أن القضية الاهم هي الامن الغذائي للشعب وهو الاساس لمنع ممارسة الضغوطات السياسية على الحكومات .

واشار جهانغيري الى الوزير الجديد وقال: ان السيد خاوازي شخص مهني ويمتاز بفاعلية عالية في مجال القطاع الزراعي، متمنيا له النجاح في تطوير هذا القطاع المهم الذي له علاقة مباشرة بجميع افراد المجتمع .

واعرب جهانغيري عن شكره وتقدير لخدمات الوزير السابق " حجتي" متمنيا له دوام النجاح والصحة .

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: ارنا للانباء
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/7905 sec