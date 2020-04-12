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رقم الخبر: 279382 تاريخ النشر: نيسان 12, 2020 الوقت: 11:16 الاقسام: محليات  
سياسي باكستاني: الحظر الامريكي غير الانساني يهدّد سلامة الشعب الايراني وسائر شعوب المنطقة

سياسي باكستاني: الحظر الامريكي غير الانساني يهدّد سلامة الشعب الايراني وسائر شعوب المنطقة

قال رئيس "حزب الشعب" الباكستاني "بلاول بوتو زرداري": ان الحظر غير الانساني الذي تمارسه واشنطن رغم تفشي فيروس كورونا، يشكّل خطرا لسلامة الشعب الايراني، وشعوب المنطقة.

واضاف زرداري في تصريح صحفي يوم السبت، "لقد آن الاوان اليوم لتعيد القوى العالمية النظر في مواقفها، وان تبادر الدول الثرية الى مساندة البلدان الفقيرة والضعفية من اجل التغلب على ازمة وباء كورونا العالمية".

وشدد رئيس حزب الشعب الباكستاني، قائلا: ان سبيل النجات الامثل من وباء كورونا، يكمن في تظافر الجهود الجماعية، وبما يستدعي من المجتمع الدولي ان يمضي قدما بهذا الاتجاه.

ولفت زرداري الى ان المجتمع الدولي انحاز خلال السنوات الاخيرة صوب نظام متعدد الاقطاب، غير ان هناك البعض ومنهم رئيس جمهورية امريكا الذين ينتهجون خطوات تتعارض وهذه التوجهات.

واضاف، ان الرئيس الامريكي يقوم في اطار سياساته المحرضة للحرب التجارية، بفرض الحظر على الجمهورية الاسلامية الايرانية، ونحن نعد ذلك خطرا جادا لسلامة الشعب الايراني وسائر شعوب المنطقة.

 

 

 
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مصدر الخبر: ارنا للانباء
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