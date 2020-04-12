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رقم الخبر: 279381 تاريخ النشر: نيسان 12, 2020 الوقت: 11:16 الاقسام: محليات  
ايران...التوصل الى الاختبار السريع للاجسام المضادة لفيروس كورونا

ايران...التوصل الى الاختبار السريع للاجسام المضادة لفيروس كورونا

اعلن المتحدث باسم اللجنة الوطنية للسيطرة على فيروس كورونا في الجمهورية الاسلامية الايرانية كيانوش جهانبور عن التوصل الى الاختبار السريع للاجسام المضادة لفيروس كورونا.

وكتب جهانبور في تغريدة له فجر الاحد: انه وفي ظل الجهود المبذولة من قبل التقنيين والشركات المعرفية الايرانية سيكون اختبار معرفة الاجسام المضادة لفيروس "كوفيد-19" والاختبار السريع لكورونا على اساس معرفة الاجسام المضادة (antibodies) في متناول اليد قريبا.

واضاف: ان اساليب التشخيص السريعة ومنخفضة الكلفة والشاملة هذه، ستسهل التنفيذ المرحلي للتباعد الاجتماعي الذكي خلال الاسابيع القادمة.     

ووفقا لاحدث الاحصائيات، اصيب بفيروس كورونا المستجد في ايران لغاية الان 70 الفا و 29 شخصا تعافى منهم 41 الفا و 947 شخصا فيما توفي 4 الاف و 357 اخرون.

وتشير الاحصائيات العالمية الى اصابة مليون و 770 الفا بالفيروس في مختلف دول العالم توفي منهم 108 الاف و 338 شخصا لغاية الان.

 

 
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مصدر الخبر: ارنا للانباء
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