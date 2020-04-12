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رقم الخبر: 279380 تاريخ النشر: نيسان 12, 2020 الوقت: 11:16 الاقسام: محليات  
ظريف وغوتيريش يبحثان هاتفيا التطورات في اليمن والحظر الأميركي على إيران

ظريف وغوتيريش يبحثان هاتفيا التطورات في اليمن والحظر الأميركي على إيران

بحث وزير خارجية الجمهورية الاسلامية الايرانية، يوم السبت، في محادثات هاتفية مع الامين العام لمنظمة الامم المتحدة بشأن آخر التطورات في اليمن والحظر الأميركي المتفرد.

وفي محادثات هاتفية بين محمد جواد ظريف وانتونيو غوتيريش الامين العام لمنظمة الامم المتحدة، بحث الجانبان ليل السبت، بشأن آخر التطورات في اليمن وكذلك الحظر الأميركي المتفرد غير القانوني ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية.

وهذه هي المحادثات الهاتفية الثانية بين ظريف وغوتيريش خلال أقل من شهر. ففي 20 من شهر آذار/مارس الماضي أجرى ظريف وغوتيريش محادثات هاتففية بشأن الحظر الاميركي، حيث أعرب الامين العام لمنظمة الامم المتحدة عن مواساته وتضامنه مع الشعب الايراني وأكد ضرورة رفع الحظر الاميركي عن الشعب الايراني من اجل مكافحة كورونا.

وفي المقابل، أعرب ظريف عن تقديره للمواقف المعلنة والمساعدات التي أرسلتها المؤسسات التابعة لمنظمة الامم المتحدة، مؤكدا ضرورة رفع الحظر الأميركي المتفرد الجائر غير الانساني وغير القانوني عن الشعب الايراني.

 

 
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مصدر الخبر: فارس للانباء
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