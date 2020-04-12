أكد المتحدث باسم حكومة الجمهورية الاسلامية الايرانية، يوم السبت، أن التوجه الأساسي للحكومة يتمثل في الحفاظ على أرواح المواطنين في مواجهة كورونا وكذلك الآثار الاقتصادية الوخيمة بسببه.

وأكد علي ربيعي أن الحفاظ على أرواح المواطنين في مواجهة كورونا وكذلك في مواجهة الآثار الاقتصادية الوخيمة، هو التوجه الأساسي للحكومة، لذلك فإن الحكومة تتبع سياسة محورية الصحة. رغم إن خطة "التباعد الاجتماعي" الذكية، ستكون ناجعة وتقر التوازن بين الصحة والاقتصاد فيما اذا كان الرصيد الاجتماعي في أعلى مستوياته.

وفي هذا المجال كتب ربيعي في تغريدة له على تويتر: إن الحفاظ على سياسة محورية الصحة، وفضلا عن النظام الصحي والطبي الفاعل، فإنه بحاجة إلى أسس اقتصادية قوية للحفاظ على معيشة الطبقات الضعيفة التي تواجه الأزمة بسبب البطالة وانخفاض العائدات.

وأضاف: إن علينا ان نصل إلى قفزة في توليد الرصيد الاجتماعي. ففي حالة ازدياد الثقة بين المواطنين والنظام، وإيجاد التوازن بين الصحة والاقتصاد، فإن إيران بإمكانها ان تقدم نموذجا مقبولا إلى العالم.