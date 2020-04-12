ضرب زلزال بقوة ۴.۶ درجات على مقياس ريختر صباح يوم الاحد مدينة قطور التابعة لمحافظة اذربايجان الغربية في شمال غرب ايران .

واعلن مركز رصد الزلازل بمؤسسة الجيوفيزياء التابعة لجامعة طهران، ان هذا الزلزال وقع عند الساعة السادسة و۵۳ دقيقة و۶ ثواني صباح اليوم (2:23 ت غ ).

وكان مركز الزلزال عند التقاء خطي العرض ۳۸.۴۶ والطول۴۴.۴۳ درجة وفي عمق ۶ كيلومترات من سطح الارض.

ولم تصل اي تقارير بوقوع ضحايا او خسائر مادية جراء هذا الزلزال حتى الآن.