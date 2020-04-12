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|رقم الخبر: 279378
|تاريخ النشر: نيسان 12, 2020
|الوقت: 11:01
|الاقسام: محليات
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زلزال بقوة 4.6 درجة يضرب شمال غرب ايران
ضرب زلزال بقوة ۴.۶ درجات على مقياس ريختر صباح يوم الاحد مدينة قطور التابعة لمحافظة اذربايجان الغربية في شمال غرب ايران .
واعلن مركز رصد الزلازل بمؤسسة الجيوفيزياء التابعة لجامعة طهران، ان هذا الزلزال وقع عند الساعة السادسة و۵۳ دقيقة و۶ ثواني صباح اليوم (2:23 ت غ ).
وكان مركز الزلزال عند التقاء خطي العرض ۳۸.۴۶ والطول۴۴.۴۳ درجة وفي عمق ۶ كيلومترات من سطح الارض.
ولم تصل اي تقارير بوقوع ضحايا او خسائر مادية جراء هذا الزلزال حتى الآن.
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