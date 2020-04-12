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رقم الخبر: 279378 تاريخ النشر: نيسان 12, 2020 الوقت: 11:01 الاقسام: محليات  
زلزال بقوة 4.6 درجة يضرب شمال غرب ايران

زلزال بقوة 4.6 درجة يضرب شمال غرب ايران

ضرب زلزال بقوة ۴.۶ درجات على مقياس ريختر صباح يوم الاحد مدينة قطور التابعة لمحافظة اذربايجان الغربية في شمال غرب ايران .

واعلن مركز رصد الزلازل بمؤسسة الجيوفيزياء التابعة لجامعة طهران، ان هذا الزلزال وقع عند الساعة السادسة و۵۳ دقيقة و۶ ثواني صباح اليوم (2:23 ت غ ).

وكان مركز الزلزال عند التقاء خطي العرض ۳۸.۴۶ والطول۴۴.۴۳ درجة وفي عمق ۶ كيلومترات من سطح الارض.

ولم تصل اي تقارير بوقوع ضحايا او خسائر مادية جراء هذا الزلزال حتى الآن.

 

 
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مصدر الخبر: فارس للانباء
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