اعلن النائب في مجلس الشورى الاسلامي حسين علي حاجي دليكاني عن اصابة اكثر من 3 آلاف موظف بنك ووفاة 42 منهم في البلاد بسبب فيروس كورونا المستجد لغاية الان.

وفي هذا الصدد وجّه النائب حاجي دليكاني تحذيرا لوزير الاقتصاد والمالية فرهاد دجبسند بصفته المسؤول الاول في مسالة عدم تقديم الخدمات البنكية بصورة غير حضورية للمواطنين في هذه الظروف الخاصة التي يتفشى فيها فيروس كورونا.

وقال النائب حاجي دليكاني في التحذير الموجه الى وزارة الاقتصاد بان عدم تنفيذ البند 3 من المادة 37 من قانون ادارة خدمات الدولة في وزارة الاقتصاد والمالية والقاضي بالغاء المراجعات الحضورية للمواطنين وتقديم الخدمات لهم بصورة الكترونية ادى الى اصابة اكثر من 3 آلاف من موظفي البنوك ووفاة 42 منهم للاسف.

واكد هذا البرلماني ضرورة المبادرة سريعا الى تنفيذ القانون ومحاسبة المقصرين في هذا الامر.