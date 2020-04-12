  • الأحد ١٨ شعبان ١٤٤١
  • الأحد , أبريل 12, 2020
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 279376 تاريخ النشر: نيسان 12, 2020 الوقت: 10:52 الاقسام: محليات  
برلماني ايراني: اصابة 3 آلاف موظف بنك ووفاة 42 منهم بسبب كورونا

برلماني ايراني: اصابة 3 آلاف موظف بنك ووفاة 42 منهم بسبب كورونا

اعلن النائب في مجلس الشورى الاسلامي حسين علي حاجي دليكاني عن اصابة اكثر من 3 آلاف موظف بنك ووفاة 42 منهم في البلاد بسبب فيروس كورونا المستجد لغاية الان.

وفي هذا الصدد وجّه النائب حاجي دليكاني تحذيرا لوزير الاقتصاد والمالية فرهاد دجبسند بصفته المسؤول الاول في مسالة عدم تقديم الخدمات البنكية بصورة غير حضورية للمواطنين في هذه الظروف الخاصة التي يتفشى فيها فيروس كورونا.

وقال النائب حاجي دليكاني في التحذير الموجه الى وزارة الاقتصاد بان عدم تنفيذ البند 3 من المادة 37 من قانون ادارة خدمات الدولة في وزارة الاقتصاد والمالية والقاضي بالغاء المراجعات الحضورية للمواطنين وتقديم الخدمات لهم بصورة الكترونية ادى الى اصابة اكثر من 3 آلاف من موظفي البنوك ووفاة 42 منهم للاسف.

واكد هذا البرلماني ضرورة المبادرة سريعا الى تنفيذ القانون ومحاسبة المقصرين في هذا الامر.

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: فارس للانباء
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0636 sec