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رقم الخبر: 279375 تاريخ النشر: نيسان 12, 2020 الوقت: 10:52 الاقسام: محليات  
خطة لتقديم المعونة للمعوزين في طهران خلال شهر رمضان المبارك

خطة لتقديم المعونة للمعوزين في طهران خلال شهر رمضان المبارك

عقد اجتماع يوم السبت للبحث في كيفية تقديم المعونة للمعوزين في العاصمة طهران خلال ايام شهر رمضان المبارك.

وعقد الاجتماع في مقر قيادة الحرس الثوري في طهران "فيلق محمد رسول الله (ص)" بحضور امام جمعة طهران المؤقت حجة الاسلام محمد حسن ابوترابي فرد ورؤساء 25 منظمة ومؤسسة حكومية في محافظة طهران ومندوبين عن فرق العمل الطوعي، للبحث في كيفية المزيد من التنسيق في تقديم المعونة للشرائح الضعيفة والمتضررة بسبب تفشي فيروس كورونا خلال شهر رمضان المبارك، في سياق العمل بتوجيهات سماحة قائد الثورة الاسلامية بهذا الصدد. 

وفي مستهل الاجتماع تحدث قائد فيلق "محمد رسول الله (ص)" للحرس الثوري العميد محمد رضا يزدي قائلا، انه وبغية تقديم المعونة للمعوزين فقد تم تقسيم محافظة طهران الى 5 اقسام، 4 منها متعلقة بمدينة طهران والخامسة للمدن التابعة للمحافظة.

واضاف، هنالك قائد ومسؤول لجمع المعونات في كل من هذه المناطق للعمل من ثم على توزيع الحزم المعيشية والصحية على المستحقين.

واوضح بان التخطيط لهذه المساعدات هو على عاتق الاجهزة المختلفة الا ان العمليات ستكون بقيادة المساجد وقادة المناطق الخمس على مستوى المحافظة.

من جانبه قال امام جمعة طهران المؤقت حجة الاسلام محمد حسن ابوترابي فرد ان مساعدة المعوزين تعد دوما من الاولويات الاساسية للثورة الاسلامية وهذه المسالة تحظى اليوم باهمية اكبر وفقا لتوجيهات سماحة قائد الثورة الاسلامية في ضوء تفشي فيروس كورونا المقيت.

 

 
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مصدر الخبر: فارس للانباء
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