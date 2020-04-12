في اطار الخطة الوطنية لمكافحة مرض كورونا في ايران وضرورة بقاء المواطنين في منازلهم، أقامت بلدية محافظة كرج (غرب طهران) مهرجانا افتراضيا لحديقة ازهار التوليب الواقعة في مدينة كرج على الإنترنت.

ويمكن للجميع في انحاء العالم زيارة المهرجان الافتراضي حتى يوم 20مايو/ايار 2020 بالضغط على الرابط التالي :

https://park.karaj.ir/portal/Theme/shahrdari-mordad-95/GolhaGarden99/index.html

وفي العام الجاري الايراني تم تصميم أكبر سجادة زهور في الشرق الأوسط، بمساحة الفين و700 متر مربع في هذه الحديقة، مزينة بـ300 الف زهرة توليب تمتاز باكثر من 40 لونا مختلفا إلى جانب 20 نوعا من الزهور والنباتات الاخرى.

وفي العام الجاري الايراني تم تصميم أكبر سجادة زهور في الشرق الأوسط، بمساحة الفين و700 متر مربع في هذه الحديقة، مزينة بـ300 الف زهرة توليب تمتاز باكثر من 40 لونا مختلفا إلى جانب 20 نوعا من الزهور والنباتات الاخرى.