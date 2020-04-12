تفيد التقارير الأولية أن الخبراء المتخصصين في مركز أبحاث "رويان" يجرون أبحاثا على العلاج بالخلايا لمرض "كوفيد19"، وأن نتائج الأبحاث تفيد بأن الخلايا الجذعية لها تأثير إيجابي في تعديل إستجابات النظام المناعي وترميم الأنسجة المتضررة.

وقال مرتضى ضرابي، المدير التنفيذي لشركة رويان البحثية: إن مرض "كوفيد19" الناجم عن فايروس كورونا، انتشر في كل الدول، وأصاب اكثر من 1.5 مليون شخص في أنحاء العالم، وتوفي بسببه قرابة 100 ألف شخص. وقد وضع هذا الفايروس بلادنا في أزمة، فيما تواجه الأنظمة الصحية للدول تحديا جادا في هذا المجال.

وأضاف: إن جميع المراكز الصحية والطبية استخدمت كل طاقاتها لكي تحول دون انتشار هذا المرض وذلك من خلال استخدام مختلف الطرق والأساليب الوقائية والتعليمات اللازمة.

ولفت ضرابي إلى ان الاشخاص المصابين بـ"كوفيد19" وللأسف يصابون بأعراض رئوية وحالة من الإختناق التنفسي، حيث لا يوجد علاج مؤكد، وفي هذا الاطار يخوض العالم العديد من الاختبارات السريرية بهدف التقليل من الأعراض الرئوية والمساعدة بتحسين الوضع الصحي للمرضى. وحسب المعلومات المسجلة من المراكز المعتبرة، تجري اكثر من 300 اختبار سريري في العالم وتشمل استخدام مختلف الأدوية واستخدام المعدات والطرق العلاجية المتطورة بما فيها استخدام الخلايا الجذعية لعلاج هذا المرض.

وتابع: ان التقارير الأولية تفيد بأن الخلايا الجذعية خاصة الخلايا الجذعية للأنسجة المتوسطة (الميزانشيم) mesenchyme لديها تأثير إيجابي في تعديل إستجابات النظام المناعي وترميم الأنسجة المتضررة، ما يبين أن الخلايا الجذعية قد تكون أسلوبا مؤثرا لعلاج مرض "كوفيد19".

وأكمل: لذلك ومنذ بداية انتشار هذا المرض، بادرت المراكز الناشطة في مجال الخلايا الجذعية كمركز "رويان" البحثي، والمراكز البحثية في جامعة الشهيد بهشتي وجامعة طهران للعلوم الطبية وبالتعاون مع وزارة الصحة، للعمل في هذا المجال واستخدمت كل طاقاتها، لإنجاز مشروع العلاج بالخلايا باستخدام الخلايا الجذعية الميزانشيمية.

ولفت إلى الإنتهاء من المرحلة الأولى لهذا المشروع، والتي كان الهدف منها التأكد من عدم خطورة هذا النوع من العلاج والتأكد من تأثير هذه الخلايا على المرضى في المرحلتين المتوسطة والشديدة، حيث أكدت النتائج هذين الأمرين.

وأفاد ضرابي بأن المرحلة الثانية لهذا المشروع من اجل المزيد من التأكد ونسبة التأثير لتزريق الخلايا الجذعية الميزانشيمية لمزيد من المرضى، والمقارنة مع المجموعة الضابطة وبالتعاون مع عدة مراكز طبية، وفي هذا المجال لدينا ارتباط وثيق مع سائر الدول لتبادل التجارب والمكتشفات العلمية. وبعد الانتهاء من المرحلة الثانية سيتم الإعلان عن نتائجها للمواطنين، معربا عن امله بأن يتمكن علم الخلايا الجذعية بتقديم مساعدة مفيدة لعلاج مرضى "كوفيد19".