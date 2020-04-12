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رقم الخبر: 279365 تاريخ النشر: نيسان 11, 2020 الوقت: 20:29 الاقسام: ثقافة وفن  
الأنيميشن الإيراني «الرمادي المائل» يشارك في مهرجان ANIMAYO الإسباني

الأنيميشن الإيراني «الرمادي المائل» يشارك في مهرجان ANIMAYO الإسباني

تأهل فيلم الأنيميشن الإيراني القصير «الرمادي المائل» إلى المشاركة في مهرجان ANIMAYO الإسباني.

وتأهل الفيلم وهو بإخراج إقبال شيرزائي ثاني إلى المشاركة في الدورة الـ15 من المهرجان، وهو مهرجان معتمد لدى أكاديميية الأوسكار.

وخاض الفيلم جولة مشاركات عديدة في مهرجانات عالمية في أميركا وبريطانيا والمجر وإيطاليا وبلغاريا والهند وغيرها.

وسبق أن نال «الرمادي المائل» جائزة highly commended award في القسم الخاص بالأنيميشن وخلال الدورة الرابعة والعشرين من مهرجان كانبرا الاسترالي السينمائي للأفلام القصيرة.

وتبدأ الدورة الـ15 من مهرجان ANIMAYO في الرابع من مايو 2020 القادم في جزر الكناري الإسبانية.

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ اي فيلم
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