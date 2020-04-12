مالكو فيلم «دابلند» وهو من إخراج إبراهيم إبراهيميان وإنتاج محمدرضا مصباح يعلنون استعدادهم لعرض الفيلم على الشبكة العنكبوتية.

وأعلنت العلاقات العامة للمشروع أن محمدرضا مصباح منتج الفيلم والذي تم تصويره في جورجيا قد قرر وعقب الظروف الاستثنائية التي أحدثها تفشي الكورونا أن يتخلى عن عرضه في دور العرض السينمائية وأن يعرض الفيلم على الشبكة العنكبوتية.

وصرح مصباح قائلا: نظرا لتفشي فايروس كورونا والتزام الناس بالمكوث في البيوت عملا بتوصيات المسؤولين في وزراة الصحة، إلى جانب إغلاق دور السينما، وتماشيا مع لجنة مكافحة الكورونا، ومن أجل إعداد أجواء مسلية لعموم للناس في ظروف الحجر الصحي، نعلن استعدادنا للتخلي عن العرض العام للفيلم في إيران، وعرضه على الشبكة العنكوتية، تزامنا مع العرض الدولي للفيلم والذي قد بدأ منذ مدة.

وفيلم «دابلند» من تمثيل مهدي كوشكي وديميتري تاتيشويلي وآنا ماتوآشويلي وبيكا تورمانيدزه وسالومة باقاوا ولاشا كانكاوا وسوفيا سبيشورادزه.

وأنتج الفيلم في صمت كامل بسيناريو سارا سلطاني، وهو إنتاج إيراني جورجي مشترك، وتجري قصته في أجواء كوميدية فانتيزية.