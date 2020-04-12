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رقم الخبر: 279363 تاريخ النشر: نيسان 11, 2020 الوقت: 20:30 الاقسام: ثقافة وفن  
إیران تلغي المعرض الدولي للقرآن بسبب جائحة کورونا
في إطار الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية للحد من انتشاره

إیران تلغي المعرض الدولي للقرآن بسبب جائحة کورونا

أعلنت وزارة الثقافة الإیرانیة عن إلغائها المعرض الدولي للقرآن الکریم بسبب تفشي فیروس کورونا في أنحاء البلاد والعالم.

وقال مستشار المعاونیة القرآنیة التابعة لوزارة الثقافة الإیرانیة في شؤون التواصل والتنظيم «مرتضی خدمتکار» ان المعرض الدولی الـ 28 للقرآن الکریم في العاصمة الايرانية طهران تم إلغاؤه في إطار الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا..

وکان من المقرر تنظیم المعرض کما جری خلال السنوات الماضیة خلال شهر رمضان المبارك حیث یقام بمشارکة العدید من الدول.

وقال خدمتکار اننا بعد حدیث مع وزیر الثقافة قررنا إلغاء المعرض لهذا العام وتنظیم فقرات قرآنیة في الشبکات الإجتماعیة وفي المراکز الدینیة علی مستوی البلاد.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ ايكنا
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