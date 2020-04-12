ردّ الإمام الخامنئي (حفظه الله) على رسائل تلامذة مدارس المهدي(عج) في لبنان الزاخرة بالحب لسماحته والتي توجهوا بها له عقب مسابقة نُظمت لهم تحت عنوان «رسالة إلى القائد» بمناسبة العيد السنوي الـ 27 للمؤسسة الإسلامية للتربية والتعليم وفي ذكرى ولادة الإمام المهدي (عج) .

في ردّه على رسائل التلامذة مدارس المهدي(عج) في لبنان:

وفي ردّه على رسائل التلامذة، شكر الإمام الخامنئي مشاعرهم كما أوصى الإمام الخامنئي (حفظه الله) تلامذة مدارس المهدي(عج) في لبنان بالاستعداد لمستقبل أفضل والعمل على إنشاء عالم ينعم بالأمن والإنسانيّة والأخلاق.

والجدير بالذكر أنّ مدارس المهدي(عج) تضمّ 17 فرعًا وأكثر من 21500 تلميذ، وهي واحدة من المؤسسات التربويّة والتعليميّة التابعة لحزب الله في لبنان وقد بدأت نشاطها عام 1993 ميلادي في سبيل تحقيق هدف تعليم وتربية أجيال مؤمنة وواعية.

وفيما يلي النّص الكامل لردّ الإمام الخامنئي على رسائل تلامذة مدارس المهديّ كما يلي:

بسمه تعالى،

أوصى الإمام الخامنئي (حفظه الله) تلامذة مدارس المهدي(عج) بالاستعداد لمستقبل أفضل والعمل على إنشاء عالم ينعم بالأمن والإنسانيّة والأخلاق.

أبنائي الأعزّاء، اطّلعت على رسائلكم الزاخرة بالحبّ وأنا شاكرٌ لمشاعركم النقيّة والطاهرة. اجتهدوا يا أعزّائي في إعداد أنفسكم لمستقبل أفضل ولإنشاء عالم ينعم بالأمن والإنسانيّة والأخلاق. العلم والإيمان والتقوى ذخائر الإنسان الحقيقية؛ فلتدأبوا على تحصيلها في أنفسكم. أسأل الله جلّ وعلا أن يمنّ عليكم بالسعادة.‎