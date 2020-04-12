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رقم الخبر: 279359 تاريخ النشر: نيسان 11, 2020 الوقت: 18:11 الاقسام: علوم و تکنولوجیا  
شركة ايرانية تنتج جهاز غاز الاوزون لمكافحة كورونا

شركة ايرانية تنتج جهاز غاز الاوزون لمكافحة كورونا

نجحت شركة معرفية ايرانية في انتاج جهازا مولدا لغاز الاوزون الذي يمكن على مكافحة فيروس كورونا.

ويستخدم هذا الجهاز الذي انتجته شركة "طراحان الكترونيك مبتكر" الايرانية القائمة على المعرفة، في تعقيم الفواكهة والخضروات والمنازل والمكاتب والمستشفيات والملابس كما يمكن استخدامه في تعقيم المساحات الصغيرة مثل الغرف والسيارات او محيط أسرة المرضى.


 وسبق أن استخدم غاز الاوزون لمكافحة الفطريات والبكتيريا والجراثيم والسارس وفيروسات الإنفلونزا، كم استخدم في دول شرق آسيا هذا الاسلوب لمحاربة فيروس کورونا.

وتمكنت شركة "طراحان مبتكر" الايرانية من توطين هذا انتاج الجهاز بثلث سعر الجهاز الأجنبي المماثل، وهي تعمل حاليًا على توسيع خط انتاج هذا المنتج.


 
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مصدر الخبر: الوفاق /وكالات
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