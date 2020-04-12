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رقم الخبر: 279358 تاريخ النشر: نيسان 11, 2020 الوقت: 18:09 الاقسام: علوم و تکنولوجیا  
ايران تتطور في طب الاسنان بشكل كبير

ايران تتطور في طب الاسنان بشكل كبير

قال عضو الهيئة العلمية في جامعة الشهيد بهشتي للعلوم الطبية الدكتور " ارش خجسته" ان التطور العلمي الحاصل في ايران في مجال الفم والاسنان لايمكن انكاره مؤكدا ان ايران باتت متطورة وبشكل مبهر في مجال طب الاسنان.

واكد الدكتور خجستة اليوم وتزامنا مع اليوم الوطني لطب الاسنان المصادف 11 نيسان/ابريل: ان الاطباء والاخصائيين في ايران يواكبون التطور العلمي في العالم ولايوجد علاج او تقنية في العالم الا هم يتمكنون منها ويستخدمونها في علاج المرضى.


واضاف الاستاذ في جامعة بهشتي ان ايران متطورة في مجال طب الاسنان وهي مبدعة في هذا المجال وتواكب المراكز البحثية والدراسات العالمية بهذا المجال.

واعرب خجسته عن ثقته بأن ايران بامكانها ان تصبح احدى الاقطاب المهمة بل الاهم اقليميا في مجال العلوم المرتبطة بطب الاسنان .

واوضح ان كل هذا التطور في مجال طب الاسنان حدث في ظل الحظر الامريكي الجائر الذي منع ايران من الحصول على المعدات والمستلزمات بهذا المجال مؤكدا انه بجهد ومثابرة القطاع العلمي في جامعات البلاد استطعنا انتاج مانحتاجه من معدات وبأحدث التقنيات لنصبح من اهم الدول في المنطقة في مجال علاج امراض الفم والاسنان .


 
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مصدر الخبر: الوفاق /وكالات
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