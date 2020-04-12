اعلن المتحدث باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني كيانوش جهانبور بان عدد الاصابات بفيروس كورونا في البلاد، بلغ لغاية ظهر اليوم السبت 70 الفا و29 شخصا ، وبوفاة 125 شخصا اخر خلال الساعات الـ24 الماضية بلغ عدد المتوفين في ايران 4357 شخصا.

واضاف جهانبور في تصريحه الصحفي اليوم السبت، انه تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل 1837 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا ليرتفع اجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد الى 70 الفا و 29 حالة لغاية الان بينهم 3987 في وضع حرج.

واضاف، ان عدد المتعافين من الفيروس بلغ 41 الفا و947 شخصا لغاية الان، ولكن للاسف توفي 125 شخصا اخرا خلال الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع عدد المتوفين جراء الاصابة بالفيروس الى 4357 شخصا.