اعلن قائد قوى الأمن الداخلي في محافظة سيستان وبلوجستان (جنوب شرقي البلاد) عن ضبط طنين و90 كلغ من انواع المخدرات خلال الاشتباك بين قوات الشرطة مع مهربي المخدرات في مدينة خاش.

واضاف محمد قنبري اليوم السبت ان قوات الامن الداخلي في مدينة خاش وبدعم معلوماتي من شرطة مكافحة المخدرات بالمحافظة اطلعت على عملية نقل شحنة كبيرة من المواد الافيونية من قبل أفراد هذه العصابة المحترفة.

واكد ان قوات شرطة مكافحة المخدرات بمدينة خاش بتعاون مع قوى الامن الداخلي في سراوان قامت بمراقبة تحركات افراد العصابة حيث تمكنت مساء امس الجمعة من تحديد هويتهم حين نقل شحنة كبيرة من المخدرات بواسطة سيارتين من طراز بيجو 405 في احدى محاور سراوان - خاش.

وتابع العميد قنبري ان قوات الأمن الداخلي تمكنت خلال الاشتباك مع المهربين من ضبط طنين و90 كيلوا و143 غراما من انواع المخدرات وكميات من الاسلحة من طراز كلاشنيكف ومسدس وجهازين لاسلكيين ونظرا الى نيران الشرطة الثقيلة و حدة اشتباك بين قوات الشرطة وعصابة المهربين ترك المهربون

الشحنة من المخدرات و لاذوا بالفرار.

وتستمر حاليا عمليات الشرطة للقبض على المهربين.

وتقع إيران في طريق ترانزيت المخدرات وتنفق سنويا الكثير من الأموال لمحاربتها .