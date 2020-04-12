مع تواصل أزمة COVID-19 في جميع أنحاء العالم، فإنها تجبر البشرية على الابتكار وتغيير طريقة عملنا وحياتنا.

وتدفعنا هذه الظروف كأفراد أو شركات لأن نكون أكثر مرونة بما يتعلق بعالم ما بعد COVID-19. وفي ما يلي تنبؤات لما قد يبدو عليه عالمنا بمجرد أن تنتهي جائحة كورونا:

1- المزيد من الواجهات والتفاعلات

في عالم ما بعد COVID-19، من المتوقع أن يكون لدينا عدد أقل من شاشات اللمس والمزيد من واجهات الصوت وواجهات رؤية الآلة.

2- تعزيز البنية التحتية الرقمية

تسبب COVID-19 في تكيف الناس مع العمل في المنزل وفي العزلة. ومن خلال إجبارنا جميعا على إيجاد حلول رقمية للحفاظ على الاجتماعات والدروس والتدريبات والمزيد من الخدمات الأخرى، عند تطبيق الحجر المنزلي، وقد سمح هذا للكثيرين منا برؤية الإمكانيات المتاحة التي يمكن أن تتواصل في بعض المجالات.

3- مراقبة أفضل باستخدام إنترنت الأشياء والبيانات الضخمة

يبدو أن قوة البيانات التي نشهدها في جائحة كورونا في الوقت الحقيقي، ستعلمنا كيف نراقب الأوبئة في المستقبل باستخدام تقنية إنترنت الأشياء والبيانات الضخمة.

4- تطوير الأدوية المتاح من قبل الذكاء الصناعي

كلما أسرعنا في إنشاء ونشر دواء فعال وآمن للعلاج ولقاح لمنع COVID-19 والفيروسات المستقبلية، يمكننا احتواء المرض بشكل أسرع. ويعد الذكاء الصناعي شريكا مثاليا في تطوير الدواء لأنه يمكن أن يسرع ويكمل المساعي البشرية. وسيُثري واقعنا الحالي الجهود المستقبلية لاعتماد الذكاء الصناعي بشكل أكبر في تطوير الأدوية.

5- التطبيب عن بعد

لتقييد حركة الذهاب إلى المستشفيات وغيرها من مكاتب الممارسين للرعاية الصحية، يقدم الكثيرون من المهنيين الصحيين استشارات طبية عبر الفيديو للمرضى.

6- المزيد من التسوق عبر الإنترنت

فرض COVID-19 ضرائب مدمرة على الأنظمة بشكل لم يسبق له مثيل حيث انتقل التسوق من المتاجر إلى الإنترنت، وواجهت الشركات التي لم يكن لديها خيار عبر الإنترنت دمارا ماليا بذلك.

7- زيادة الاعتماد على الروبوتات

الروبوتات ليست عرضة للفيروسات. سواء تم استخدامها في العناصر الحيوية في نظام الرعاية الصحية أو للحفاظ على تشغيل مصنع ما وغيرها من المهام. وتدرك الشركات كيف يمكن أن تدعمنا الروبوتات اليوم ما سيجعلها تلعب دورا مهما في عالم ما بعد COVID-19 أو أثناء وجود أي جائحة أخرى في المستقبل.