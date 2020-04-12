نشر موقع «ستاب تو هيلث» الأمريكي تقريرا سلط من خلاله الضوء على كيفية تنظيف الهاتف المحمول من الجراثيم. وقال الموقع: إن هواتفنا المحمولة تعد من بين أهم الأغراض التي يجب أن نقوم بتطهيرها بشكل صحيح لمنع انتشار فيروس كورونا. وفيما يلي إليك كيفية تنظيف هاتفك.

وفقا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، من الضروري التمييز بين التنظيف والتطهير. تقوم عملية التنظيف على التخلص من الأوساخ وبعض الجراثيم دون أن نقتلها. أما في عملية التطهير، نستخدم مواد كيميائية تُساعد على قتل الجراثيم الموجودة على الأسطح المختلفة. فيما يلي بعض طرق تنظيف الهاتف:

تجنب استخدام المواد الكيميائية القوية لتنظيف هاتفك الخلوي، استخدام أقمشة ناعمة لتنظيف هاتفك المحمول، استخدم مناديل مطهرة لتنظيف هاتفك المحمول، واستخدم محلول من الماء والكحول: ولابد أن نكون حذرين عند استعمال هذا المحلول، إذ لا يجب أن يرش هذا المزيج مباشرة على الهاتف الذكي لأنه قد يُتلفه. ومن الناحية المثالية، عليك استخدام جزء صغير من القماش لإزالة السوائل الزائدة.



