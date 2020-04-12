  • الأحد ١٨ شعبان ١٤٤١
  • الأحد , أبريل 12, 2020
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 279353 تاريخ النشر: نيسان 11, 2020 الوقت: 17:48 الاقسام: علوم و تکنولوجیا  
كيف تنظف هاتفك للوقاية من فيروس كورونا؟

كيف تنظف هاتفك للوقاية من فيروس كورونا؟

نشر موقع «ستاب تو هيلث» الأمريكي تقريرا سلط من خلاله الضوء على كيفية تنظيف الهاتف المحمول من الجراثيم. وقال الموقع: إن هواتفنا المحمولة تعد من بين أهم الأغراض التي يجب أن نقوم بتطهيرها بشكل صحيح لمنع انتشار فيروس كورونا. وفيما يلي إليك كيفية تنظيف هاتفك.

وفقا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، من الضروري التمييز بين التنظيف والتطهير. تقوم عملية التنظيف على التخلص من الأوساخ وبعض الجراثيم دون أن نقتلها. أما في عملية التطهير، نستخدم مواد كيميائية تُساعد على قتل الجراثيم الموجودة على الأسطح المختلفة. فيما يلي بعض طرق تنظيف الهاتف:

تجنب استخدام المواد الكيميائية القوية لتنظيف هاتفك الخلوي، استخدام أقمشة ناعمة لتنظيف هاتفك المحمول، استخدم مناديل مطهرة لتنظيف هاتفك المحمول، واستخدم محلول من الماء والكحول: ولابد أن نكون حذرين عند استعمال هذا المحلول، إذ لا يجب أن يرش هذا المزيج مباشرة على الهاتف الذكي لأنه قد يُتلفه. ومن الناحية المثالية، عليك استخدام جزء صغير من القماش لإزالة السوائل الزائدة.

 


 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق /وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0620 sec