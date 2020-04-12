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رقم الخبر: 279352 تاريخ النشر: نيسان 11, 2020 الوقت: 17:46 الاقسام: علوم و تکنولوجیا  
علماء يكتشفون ثقبا أسود أكبر من الشمس بمليار مرة

علماء يكتشفون ثقبا أسود أكبر من الشمس بمليار مرة

اكتشف العلماء أقدم وأكبر نجم زائف متوهج "بلازار"، وهو عبارة عن ثقب أسود فائق الكتلة ومن أشد الأجرام السماوية إصدارا للطاقة والأشعة في الكون.

وتمكن العلماء من اكتشاف هذا النجم، الذي يقدر عمره بحوالي 13 مليار عام، بعدما رصدوا موجات راديو عالية تنبعث منه، الأمر الذي يعني أنه ساطع بشكل لا يصدق حتى من مسافات بعيدة للغاية في الفضاء.


وأعلن فريق من العلماء ، عن اكتشاف النجم في مجلة الفلك والفيزياء الفلكية، وأطلق عليه اسم "PSO J030947.49 + 271757.3"، وهو أول نجم معروف في مثل هذا "الانزياح إلى الأحمر"، وهو مقياس يقيس مسافة الأشياء المضيئة استنادا إلى اللون المشوه للضوء، وهي ظاهرة تعكس زيادة طول الموجة الكهرومغناطيسية القادمة إلينا من أحد الأجرام السماوية نتيجة سرعة ابتعاده عنا.

وأتاحت الملاحظات مجتمعة للفريق تقدير أن الثقب الأسود الهائل في قلب النجم أكبر بنحو مليار مرة من الشمس، وبالمقارنة، فإن الثقب الأسود في وسط درب التبانة يعد أكبر من كتلة الشمس بنحو 4 ملايين مرة فقط.


 
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مصدر الخبر: الوفاق /وكالات
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