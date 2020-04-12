وتمكن العلماء من اكتشاف هذا النجم، الذي يقدر عمره بحوالي 13 مليار عام، بعدما رصدوا موجات راديو عالية تنبعث منه، الأمر الذي يعني أنه ساطع بشكل لا يصدق حتى من مسافات بعيدة للغاية في الفضاء.

وأعلن فريق من العلماء ، عن اكتشاف النجم في مجلة الفلك والفيزياء الفلكية، وأطلق عليه اسم "PSO J030947.49 + 271757.3"، وهو أول نجم معروف في مثل هذا "الانزياح إلى الأحمر"، وهو مقياس يقيس مسافة الأشياء المضيئة استنادا إلى اللون المشوه للضوء، وهي ظاهرة تعكس زيادة طول الموجة الكهرومغناطيسية القادمة إلينا من أحد الأجرام السماوية نتيجة سرعة ابتعاده عنا.

وأتاحت الملاحظات مجتمعة للفريق تقدير أن الثقب الأسود الهائل في قلب النجم أكبر بنحو مليار مرة من الشمس، وبالمقارنة، فإن الثقب الأسود في وسط درب التبانة يعد أكبر من كتلة الشمس بنحو 4 ملايين مرة فقط.