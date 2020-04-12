وتعتمد هذه القوة على عمل القلب وقدرته على ضخ الدم وكذلك على مقاومة الأوعية الدموية، وتجدر الإشارة إلى أنّ ارتفاع ضغط الدم مشكلة شائعة للغاية، وفي الحقيقة يرتبط ارتفاع ضغط الدم بحدوث أمراض القلب، والجلطات الدماغية، والمضاعفات الخطيرة الأخرى في حال لم يتمّ علاجه.

تعديلات نمط الحياة: من الأخبار السارّة للغاية أنّ هناك بعض التعديلات التي يمكن إجراؤها على نمط حياة المريض للمساعدة على خفض ضغط الدم، وربما دون الحاجة إلى الأدوية، ومن النصائح التي تُقدّم في هذا المجال ما يأتي: زيادة النشاط البدنيّ وممارسة التمارين الرياضية، إنقاص الوزن، الحدّ من تناول السكريّات والكربوهيدرات المعالجة، الحدّ من تناول الصوديوم والحرص على تناول الأطعمة المحتوية على البوتاسيوم، وكذلك الأطعمة الخالية من الدسم مثل الحليب واللبن، الحدّ من تناول الأطعمة المعالجة والمحضّرة في المطاعم، السيطرة على التوتر والتعامل معه بشكلٍ صحيح، تناول القليل من الشوكولاتة الداكنة، الحرص على أخذ قسط كافٍ من الراحة والنوم لساعات كافية. تناول الثوم او المكمّلات المحتوية على الثوم، تناول الأطعمة الغنية بالبروتينات الصحية، الحدّ من تناول المشروبات المحتوية على الكافيين.