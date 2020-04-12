يوجد ارتباط وثيق بين الطّعام والصّحة، فالغذاء الذي يتناوله الإنسان قد يكون سببا في تمتّعه بصحة جيدة وقد يكون سببا بإصابته بالعديد من الأمراض، يزوّد الطّعام الصحّي جسم الإنسان بما يحتاج إليه من مواد وتعليمات ليتمكّن من العمل بشكل صحيح.

في المقابل يؤثر الطّعام غير الصحّي، أو المبالغ فيه على عملية التّمثيل الغذائي في الجسم؛ مما يسبب بعض الأمراض مثل السّمنة، أو نقص التّغذية، والتهاب المفاصل والسّكري، وأمراض القلب وغيرها الكثير من الأمراض، لذلك عند التّفكير بتناول وجبة من الطّعام يجب الحرص على أن تحتوي على المواد الغذائيّة اللازمة لنمو وتطوّر وظائف الجسم، ولوقايته من الأمراض المختلفة، ومن أهم أنواع الطّعام التي يجب الحرص على تناولها للتمتّع بصحة جيدة هي: الخضار والفاكهة، الحبوب الكاملة، البروتين، الدّهون والزيوت.

نصائح غذائيّة هامة لحياة صحيّة

في ما يلي أهم النّصائح والارشادات الواجب اتباعها لتزويد الجسم بوجبات غذائيّة مغذيّة وصحيّة في الوقت نفسه:

- تناول الطعام ببطء لإعطاء الدّماغ فترة كافية لإدراك أنّ الجسم حصل على كفايته من الطّعام، إذ تشير الدّراسات أنّ الدّماغ يحتاج إلى عشرين دقيقة تقريباً ليتمكّن من استقبال الإشارات التي تدل على الشّبع.

- استبدال اللبن العادي بلبن الزّبادي اليوناني، فهو يحتوي على نسبة أعلى من البروتين ونسبة أقل من الكربوهيدرات واللاكتوز؛ لذلك فهو يساعد على الشّعور بالشّبع دون زيادة عدد السّعرات الحراريّة التي يضيفها للجسم.

- شرب كمية كافية من الماء يوميّا.

- تجنّب طهي الطّعام عن طريق القلي العميق، أو الشّوي على النّار مباشرة للوقاية من الكثير من الأمراض مثل السّرطان، وأمراض القلب التي ترتبط بالمواد السّامة المحتملة التي تنتج عن أساليب الطّهي السّابقة، ويمكن طهي الطعام عن طريق الخبز، والشّوي بالفرن، أو الغلي، أو الطّهي باستخدام أواني الضّغط، وغيرها من الطرق الصحية.

- الحرص على تناوّل المأكولات البحريّة لتزويد الجسم بفيتامين D الضّروري لصحة العظام والجهاز المناعي، والأحماض الدّهنية أوميغا 3 الضّروريّة للحد من الالتهابات، والحفاظ على صحة القلب، وتعزيز وظيفة الدماغ.

- تنويع الوجبات والحرص على تناول وجبة صحيّة جديدة مرة واحدة على الأقل في الأسبوع من أجل تغيير المحتويات الغذائيّة المعتادة.

- تناول الخضار قبل البدء بتناول الوجبة الرّئيسيّة وذلك لإبطاء سرعة امتصاص الكربوهيدرات؛ مما يساعد على التحكّم بمستوى السّكر في الدّم خاصة لدى المصابين بمرض السكّري.

- تناول الفاكهة بدلا من عصرها لأنّ ذلك يفقدها الألياف والمركبات النباتيّة المختلفة، كما أنّ أكل الفاكهة كما هي يزيد من الفترة اللازمة للهضم ولا يسبب ارتفاع كبير وسريع في مستويات السّكر في الدّم.

- ممارسة التّمارين الرّياضيّة بانتظام لأنّها تساعد الأنسان على التّخلّص من المشاعر السّلبيّة مثل الاكتئاب والقلق والتّوتر التي تدفعه غالباً للإفراط في تناول الطّعام.

- النّوم لفترة كافية؛ لأنّ الحرمان من النّوم يؤدي غالبا إلى زيادة الشّهية واكتساب المزيد من الوزن، ويزيد من خطر الإصابة بأمراض عديدة، مثل الأمراض الالتهابية، وأمراض القلب.

- الحرص على تناول الزّيوت الصّحيّة مثل زيت الزّيتون البكر، وزيت الأفوكادو، وزيت جوز الهند، وتجنّب تناول الزّيوت النّباتيّة المعالجة مثل زيت فول الصويا، وزيت بذرة القطن، وزيت عباد الشّمس، وزيت الكانولا، وذلك لأنّها تحتوي على نسبة عالية من الأحماض الدّهنيّة أوميغا 6 ونسبة قليلة من الأحماض الدّهنيّة أوميغا 3 مما يزيد من فرص الإصابة بأمراض القلب، وهشاشة العظام، والسّرطان، وأمراض المناعة الذّاتيّة.



