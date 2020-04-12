وباء كورونا يواصل تمدّده عالمياً.. وترامب يتوقع 100 ألف وفاة في بلاده

* إجمالي عدد الاصابات : 1,700,770 شخصا * إجمالي عدد الوفيات : 102,775 شخصا * إجمالي عدد المتعافين : 376,615

أظهرت أحدث الإحصائيات حول انتشار فيروس كورونا، يوم السبت، تجاوز إجمالي الإصابات بالفيروس مليون و691 الف حالة إصابة، تعافى منهم أكثر من 376 ألف شخص في جميع أنحاء العالم.

أمريكا الأولى عالميا

وقالت الجامعة في بيان:"إن عدد الإصابات المؤكدة وصل بالفعل الى 500399، وارتفع عدد الوفيات في الولايات المتحدة إلى 18637".

وسجلت إيطاليا نحو 19 ألف حالة وفاة بسبب كوفيد-19 وهو المرض الناجم عن فيروس كورونا وهو ما يزيد عن أي دولة أخرى.

*وفاة 102 ألف و607 آخرين

ووفقا لجامعة جونز هوبكنز الأمريكة، تم تأكيد مليون و691 ألف و719 حالة إصابة بالفيروس التاجي في جميع أنحاء العالم، وتعافى 376 ألف و102 شخص، بينما تأكد وفاة 102 ألف و607 آخرين بسبب المرض.

وهذا يعني أن حوالي 22 في المائة من مرضى الفيروس التاجي الذين تم تشخيصهم بالمرض قد تعافوا.

ومع ذلك، من المرجح أن يكون الرقم الحقيقي أعلى بكثير لأن بعض البلدان تختبر فقط مرضى فيروس التاجية الذين يحتاجون إلى علاج في المستشفى.

ويُعتقد أن ما يصل إلى 80 في المائة من حالات الفيروس خفيفة بما يكفي لعلاجها في المنزل، مما يعني أنها لا تُحسب بين العدوى أو مجاميع التعافي.

وكانت الصين هي الدولة التي لديها أكبر عدد من حالات التعافي، حيث تعافى 77 ألف و791 شخصًا من الفيروس، تليها إسبانيا وألمانيا وإيران، وإيطاليا.

*كارثة في انتظار أمريكا

جاءت الولايات المتحدة الأمريكية التي تصدرت الإصابات في العالم بنحو من نصف مليون، في المرتبة السادسة من حيث أعداد التعافي التي وصلت إلى 28 ألف و790 شخصا.

وقد أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، عن اعتقاده بأن عدد وفيات فيروس كورونا في الولايات المتحدة، لن يتجاوز 100 ألف، يأتي هذا في وقت كانت فيه نتائج تفشي الفيروس أسوأ من توقعات ترامب بكثير، لاسيما أن جهات طبية أمريكية توقعت أن تصل الوفيات في امريكا الى مئات الآلاف.

ترامب حاول تخفيف التوتر وحالة الذعر التي أصابت الأمريكيين خلال مؤتمر صحفي لخلية الأزمة الأمريكية لمواجهة كورونا، أن "هناك ألف مستشفى جاهز، ومستعدون لتجهيز ألف أخرى لمواجهة الفيروس". ولفت إلى أنه "تم إجراء أكثر من مليوني فحص لكورونا في الولايات المتحدة".

ووصف الوضع في مدينتي نيو أورلينز بولاية لويزيانا، وديترويت في ميشيغان، بأنه "مستقر". وأكد ترامب، أن "الولايات المتحدة تنتج أجهزة تنفس تكفيها، وستساعد الآخرين بذلك".

كما تكشفت محاولات ترامب لطمأنة الأمريكيين رغم الوضع الكارثي الذي سيمرون به، وأفاد أن بلاده اقتربت من ذروة تفشي المرض، وذلك مع تراجع عدد الحالات الجديدة.

في حين قالت منسقة الاستجابة للفيروس في البيت الأبيض الدكتورة ديبورا بريكس، إنه رغم العلامات المشجعة الأخيرة بشأن تراجع الحالات، إلا أن الولايات المتحدة لم تصل بعد إلى "الذروة".

*الصين: تسجيل 46 إصابة جديدة

وفي الصين، أعلن السبت، عن تسجيل 46 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من بينها 42 حالة لمسافرين قادمين خارج البلاد.

وقالت لجنة الصحة الوطنية الصينية في بيان إنه تم أيضا الإبلاغ عن 34 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد لم تظهر عليها أعراض المرض.

وتبلغ الآن حالات الإصابة في بر الصين الرئيسي 81953 حالة في حين ارتفع عدد حالات الوفاة حالة واحدة إلى 3339 حالة.

*فرنسا وبريطانيا.. القفز يتواصل

وفي فرنسا، بلغت الوفيات بفيروس كورونا نحو 987 حالة في الـ24 ساعة الأخيرة، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 13,197 .

وشهدت فرنسا الجمعة تسجيل 7120 إصابة جديدة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 124,869.

وأوضح المسؤول في وزارة الصحة جيروم سولومون أن العدد الإجمالي يتجه إلى الزيادة، لأن هناك أزيد من 2000 دار للمسنين لم تقدم حتى الحين بياناتها للحكومة، بينما قدمت أقل من 5 آلاف دار بيانات بشأن أوضاعها.

وقال "نحن في طريقنا إلى الاستقرار على ما يبدو، وإن كان ذلك عند مستوى مرتفع".

وفي بريطانيا، أعلن وزير الصحة مات هانكوك تسجيل أكبر عدد من الوفيات بفيروس كورونا خلال يوم واحد بـ980 وفاة، مما يرفع إجمالي الوفيات إلى 8958 وفاة.

*إيطاليا: 570 حالة وفاة و3951 إصابة جديدة

وفي إيطاليا، أعلنت السلطات الجمعة تسجيل 570 حالة وفاة و3951 إصابة جديدة، مما يعني تواصل الانخفاض في الإصابات والوفيات في البلاد.

وحتى الحين لا تزال إيطاليا في المرتبة الأولى من حيث عدد الوفيات جراء الفيروس، إذ سجلت الحين 18,849 وفاة من أصل 147,577 إصابة.

لكنها قد تتأخر إلى المرتبة الثانية خلال الساعات القليلة المقبلة بفعل تسارع وتيرة الوفيات في الولايات المتحدة الأميركية.

وقد قرر رئيس الوزراء الإيطالي تمديد فترة الإغلاق التام في عموم البلاد إلى 3 مايو/أيار المقبل.

وأكد أن التدابير الاحترازية المشددة منذ 10 مارس/آذار الماضي تؤتي ثمارها، وأضاف أنه قرار صعب لكنه ضروري، "فأنا أتحمل المسؤولية السياسية الكاملة، وإذا استسلمنا الآن فإننا سنفقد جميع النتائج الإيجابية التي حققناها ونعود إلى نقطة الانطلاق".

لكن السلطات في إيطاليا تنوي السماح بمزاولة بعض الأنشطة الضروية بعد شهر من العزل الشامل.

وقال رئيس الوزراء إن حكومته ستسمح بفتح محلات القرطاسية والمكتبات ومتاجر بيع حليب الأطفال ودكاكين مستلزمات الزراعة اعتبارا من 14 أبريل/نيسان الجاري.

وكانت إيطاليا أول بلد في العالم يخضع لعزل صحي كامل جراء تفشي فيروس كورونا المستجد.

وفي إسبانيا، سجلت الجمعة أدنى حصيلة وفيات يومية بـ650 وفاة، ويبلغ العدد الإجمالي للوفيات أكثر من 15 ألفا، وتعد إسبانيا من الدول الأكثر تضررا من الجائحة.

وكان رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانتشيث قد مدد حالة الطوارئ الصحية أسبوعين إضافيين، فيما أعلنت وزارة الصحة أنه سيتم توزيع كمامات مطلع الأسبوع في الأماكن العامة، خاصة في محطات المترو والقطارات.

من جانبها، أمرت تركيا مواطنيها بالبقاء في منازلهم لمدة 48 ساعة في 31 مدينة، بينها إسطنبول وأنقرة.

وبدأ الحظر من منتصف الليلة الماضية، في إطار إجراءات صارمة جديدة لاحتواء فيروس كورونا المستجد.

وقالت وزارة الداخلية في بيان إن الأمر سيستمر حتى منتصف ليل الأحد. وتم استثناء موظفي الصحف ومحطات الإذاعة والتلفزيون من هذا الإجراء.

وبعد صدور هذا الإعلان المفاجئ هرع آلاف من سكان إسطنبول وأنقرة إلى متاجر البقالة والمخابز التي كانت لا تزال مفتوحة لشراء حاجياتهم، مما سبب حالات ازدحام.

وفي بيان لاحق، سعت وزارة الداخلية إلى طمأنة المواطنين، قائلة إن المخابز والصيدليات ومحطات البنزين والخدمات البريدية ستبقى مفتوحة، وشدد وزير الداخلية على أنه "لا داعي للذعر".

*تركيا تتخطى عتبة الألف وفاة

وتخطت تركيا يوم الجمعة، عتبة ألف وفاة جراء فيروس كورونا، فيما وصلت الإصابات إلى أزيد من 47 ألفا، وبلغت حالات الشفاء 2423.

وفي سياق متصل، رجح مسؤول سعودي تعليق صلاة التراويح في مساجد المملكة خلال شهر رمضان في حال استمرت أزمة فيروس كورونا "ما لم تصدر تعليمات من السلطات المعنية بخلاف ذلك".

جاء ذلك في مداخلة هاتفية لوكيل وزارة الشؤون الإسلامية محمد العقيل على قناة السعودية الرسمية.

وردا على سؤال بشأن ما إن كان تعليق الصلوات -بما فيها صلاة التراويح- سيستمر في حال تواصل أزمة كورونا، قال العقيل "نعم، لأن التعليق سببه وقاية المصلين من انتقال العدوى بتقاربهم، وبالتالي سيستمر التعليق ما لم تصدر هيئة كبار العلماء والجهات المعنية قرارا بخلاف ذلك".

وبخصوص أداء الصلوات في الحرمين الشريفين، قال أحمد المنصوري وكيل الرئيس العام لشؤون الحرمين الشريفين إن هناك لجنة عليا تقيم جميع الخطوات فيما يتعلق بتأدية صلاة التراويح والقيام في المسجد الحرام خلال شهر رمضان المقبل.

وأضاف المنصوري في مداخلة هاتفية على القناة نفسها أن الملك السعودي سلمان بن عبدالعزيز وجه بتنفيذ كل ما توصي به اللجنة فورا حرصا على سلامة المواطنين والمقيمين.

يشار إلى أن وزارة الصحة السعودية أعلنت الجمعة تسجيل 3 وفيات بكورونا ليرتفع الإجمالي إلى 47 حالة، فيما سجلت 364 إصابة جديدة، لتصل المحصلة إلى 3651، بينها 685 متعافيا.

وقررت عدة دول إسلامية إغلاق المساجد وتعليق الصلاة بشكل موقت في إطار إجراءات مواجهة فيروس كورونا، ومن بينها السعودية ومصر والأردن وقطر والكويت والإمارات.

*روسيا تسجل 12 وفاة و1667 اصابة جديدة بكورونا

سجلت السلطات الصحية الروسية خلال الساعات الـ24 الماضية 12 وفاة و1667 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، ما يمثل انخفاضا مقارنة مع معدلات اليوم السابق.

وأكدت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة كورونا في روسيا في تقريرها اليومي يوم السبت، أن الإصابات الجديدة سجلت في 49 إقليما، في مقدمتها العاصمة موسكو حيث تجاوزت حصيلة الإصابات الجديدة لليوم الثاني على التوالي عتبة الـ1000 حالة، بتسجيل 1030 إصابة جديدة منذ الجمعة.

وبشكل عام، سجلت في روسيا حتى الآن 13584 إصابة مؤكدة بكورونا، وانتقلت العدوى في 82 من أقاليم البلاد، فيما وصلت حصيلة الوفيات الناجمة عن الوباء إلى 106 حالات.

وتماثل 250 مريضا في روسيا للشفاء خلال اليوم الأخير، وتجاوز بذلك إجمالي عدد المتعافين من كورونا الألف شخص ووصل إلى 1045. وأجرت السلطات الروسية حتى الآن 1.18 مليون فحص لكورونا.

وتتصدر العاصمة موسكو قائمة أكبر بؤر الفيروس في البلاد، وتعود إليها 8852 حالة من إجمالي عدد الإصابات، و58 من الوفيات

*الصحة العالمية تحذّر من رفع القيود المفروضة

إلى ذلك، دعت منظمة الصحة العالمية الدول إلى توخي الحذر بخصوص رفع القيود المفروضة لكبح انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس إن المنظمة تود أن تشهد تخفيفا في القيود لكن في الوقت نفسه "فإن رفع القيود قد يؤدي إلى عودة فتاكة" للفيروس.

وأضاف أن هناك "تباطؤا" في انتشار الوباء في بعض البلدان الأوروبية، ولا سيما إيطاليا وألمانيا وإسبانيا وفرنسا، لكن هناك "تسارع مقلق" في الانتشار في دول أخرى، ويشمل ذلك العدوى المجتمعية في 16 دولة أفريقية.

وذكر تيدروس أنه لا يوجد بلد محصن من الوباء الذي أشاع الذعر في العالم، مشيرا إلى أنه تم اكتشاف إصابات في بعض مناطق اليابان دون أي صلة معروفة لها بمناطق تفش أخرى.

وقال "لا يوجد بلد محصن، لا يمكن لأي بلد أن يزعم أن لديه نظاما صحيا قويا، علينا أن نتحلى بالصدق ونعمل على تقييم المشكلة ومعالجتها".

* 50 وفاة ومئات الإصابات في جنوب شرق أسيا

سجلت دول جنوب شرق آسيا خلال الساعات الـ24 الماضية، عشرات الوفيات ومئات الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وفي إندونيسيا التي لا تزال الأكثر تضررا بالفيروس في المنطقة من حيث عدد الوفيات، أعلن مدير السيطرة على الأمراض والوقاية منها في وزارة الصحة، أحمد يوريانتو، للصحفيين يوم السبت، عن تسجيل 21 وفاة و330 إصابة جديدة بالعدوى، وارتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى 3842، فيما وصلت حصيلة الضحايا إلى 327 حالة وفاة.

وفي ماليزيا التي تتصدر قائمة أكبر بؤر الفيروس في المنطقة، ارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة منذ الجمعة بـ184 حالة جديدة، إلى 4530، بالإضافة إلى تسجيل ثلاث وفيات جديدة وصلت بها حصيلة الضحايا إلى 73.

وأشارت وزارة الصحة الماليزية إلى أن 44% من المصابين بكورونا في البلاد قد تماثلوا للشفاء.

وفي الفلبين سجلت وزارة الصحة خلال آخر 24 ساعة 26 وفاة و233 إصابة جديدة بكورونا، وبلغ إجمالي عدد الإصابات 4428، فيما وصل عدد الوفيات إلى 247.

وفي تايلاند، ارتفعت حصيلة الإصابات بكورونا بـ45 حالة جديدة إلى 2518، فيما بلغ عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس 35 حالة بتسجيل وفاتين جديدتين.

*الأرجنتين: تمديد إجراءات العزل العام

وقال الرئيس الأرجنتيني البرتو فرنانديز في كلمة عبر التلفزيون يوم الجمعة إنه سيتم تمديد إجراءات العزل العام التي تم فرضها الشهر الماضي كإجراء للحد من انتشار فيروس كورونا حتى 27 أبريل نيسان. وأضاف أن هذا الإجراء لن يسري إلا على المدن الرئيسية.

وقال فرنانديز: "سيظل الوضع كما هو في جميع المدن الكبرى"، مضيفا أن الإغلاق الذي بدأ في 20 مارس / آذار أبطأ انتشار الفيروس ولا يزال أفضل وسيلة للسيطرة على الوباء، بحسب "رويترز".

وتشير البيانات الرسمية إلى أن لدى الأرجنتين 1،975 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس التاجي حتى الآن منها 82 وفاة.

وقالت الحكومة في أوروغواي إنها بدأت يوم الجمعة بنقل 112 من الاستراليين والنيوزيلنديين من سفينة سياحية أصيبت بالفيروس التاجي وحوصرت في نهر لا بلاتا بالقرب من العاصمة، مونتيفيديو، منذ 27 مارس.

وبدأت العملية في المساء عندما رست سفينة غريغ مورتيمر السياحية في ميناء مونتيفيديو.

واستقل الركاب، الذين تأكد إصابة معظمهم بالفيروس التاجي، حافلة نقلتهم إلى مطار خاص بضوابط صحية صارمة. ومن المقرر أن يستقلوا طائرة مستأجرة متجهة إلى ملبورن في الساعات الأولى من يوم السبت.

وسيسمح "الممر الإنساني" لـ 96 أسترالياً و 1 نيوزيلندياً بالعودة إلى ديارهم لكنه يستثني ركاب من جنسيات أخرى، الذين سيبقون على متن الطائرة في انتظار المفاوضات مع بلدانهم.

وأعلنت السفارة الليبية التابعة لحكومة الوفاق الوطني برئاسة فائز السراج، يوم السبت، ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا كوفيد 19 بين أفراد الجالية الليبية في العاصمة البريطانية لندن إلى 50 حالة إصابة ، مؤكدةً شفاء 4 حالات حالة ووفاة 2 بسبب فيروس كورونا.

وقالت السفارة الليبية في بيان صحفي عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك إن: "مجموع الإصابات بفيروس كورونا ارتفاع بين أفراد الجالية الليبية في المملكة المتحدة إلى 50 حالة إصابة مؤكدة "، مؤكدةً على "تماثل 4 حالات للشفاء من بينهم رجل واحد وامرأة واحدة وطفلين"

من جهة أخرى أعلنت شركة التسويق المالكة لكأس الأبطال الدولية لكرة القدم إلغاء نسخة هذا العام من البطولة الودية بسبب فيروس كورونا.

وقال دانييل سيلمان المدير التنفيذي لشركة ريليفانت سبورتس في بيان يوم الجمعة: "غياب الوضوح بشأن موعد رفع القيود على إجراءات التباعد الاجتماعي والغموض حول جدول كرة القدم جعل من غير الممكن إقامة البطولة".

وتضم البطولة أبرز الأندية الأوروبية وتجذب المباريات عددا هائلا من الجماهير حيث شاهد 109 آلاف مشجع مباراة ريال مدريد ومانشستر يونايتد في ميشيجان عام 2014.