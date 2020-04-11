تعد حسنة سعيد بطلة الجودو، إحدى أبرز الرياضيات في سوريا، نظرا لإنجازاتها في المحافل الدولية.

وتوّجت حسنة، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بلقب البطولة العربية للجودو، في الأردن، بمشاركة 11 دولة عربية.

وضمن سلسلة "بعيدا عن الرياضة"، تحدثت حسنة سعيد عن حياتها الشخصية وهواياتها وأحلامها..

وتطرقت إلى نمط حياتها في ظل انتشار فيروس كورونا، قائلة: "في الفترة الصباحية أتدرب على الدراجة الهوائية، وأجري على شاطئ البحر، أما أثناء فترة حظر التجوال فأتدرب بالمنزل وأساعد والدتي بالطهي، وأتفرغ للقراءة".

وعن والدها، زادت: "علاقتي بوالدي لا يمكن وصفها بكلمات، فهو سندي وقدوتي وداعمي الأول، نحن أصدقاء، وهو أب مثالي، حيث يتواصل معي قبل كل بطولاتي، ويمنحني ثقة ومعنويات إضافية وكل البطولات أهديها له فهو عشقي".

وأضافت: "أما أمي فهي عظيمة، حيث توفر لي كل مقومات النجاح، وأستطيع القول إن لدي والدين وزنهما ذهب".

وتابعت: "في الوقت الحالي لا أفكر بالزواج، ولكن حين أجد الشخص المناسب الذي يشبه والدي، فلن أتردد في الارتباط به".

وأردفت: "أصعب موقف في حياتي حين تأتي الأعياد وأكون بعيدة عن اهلي، وكذلك حين تؤجل أو تلغى بطولة وأنا في أفضل جاهزيتي".

وعن فريقها المفضل في كرة القدم: "أعشق ريال مدريد، وأكون سعيدة حين يسقط برشلونة، ومحليا أنا من محبي تشرين، الذي يستحق الموسم الحالي النجمة الثالثة".

وعن طموحاتها في الحياة الشخصية، علقت: "طموحي أن أكون في مركز مهم بالجمارك أو الشرطة".

وختمت: "أكره الألعاب الإلكترونية؛ لأنها غير مفيدة، وتؤذي العقل والعين. أحب القراءة".