وقالت شركة التسويق المالكة للبطولة إن قرار الإلغاء يعود إلى تفشي فيروس "كورونا".

وكان من المتوقع إقامة لقاء كلاسيكو بين قطبي الكرة الإسبانية الصيف المقبل، على غرار ما حدث في صيف 2017.

وجاء في البيان: "صحة اللاعبين والمديرين الفنيين والجماهير وجميع من له صلة بتلك البطولة هي الأكثر أهمية، عدم وضوح الرؤية بشأن مدة العزل الصحي ورفع القيود المفروضة والجدول الدولي لكرة القدم، مع إمكانية خوض مباريات الدوريات المختلفة في أغسطس/آب، يعني أن إقامة كأس الأبطال الدولية غير ممكن".

واختتم البيان: "نأمل أن نعود لجلب أفضل الأندية وإقامة أفضل المباريات في الولايات المتحدة وآسيا من جديد عام 2021".

وفي فبراير/شباط الماضي، قررت شركة "ريليفانت سبورتس" المسؤولة على تنظيم البطولة إلغاء جزء كان من المقرر إقامته في سنغافورة، قبل أن تُعلن لاحقا عن إلغاء البطولة بأكملها، لا سيما أن الوضع الصحي تأزم للغاية في الآونة الأخيرة بالولايات المتحدة.

وتسبب تفشي "كورونا" في توقف كل الأنشطة الرياضية حول العالم، وسط ضبابية حول موعد استئنافها.