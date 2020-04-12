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رقم الخبر: 279344 تاريخ النشر: نيسان 11, 2020 الوقت: 14:56 الاقسام: محليات  
وزير الصحة يشيد بجهود قوات التعبئة لاحتواء كورونا في البلاد

وزير الصحة يشيد بجهود قوات التعبئة لاحتواء كورونا في البلاد

بعث وزير الصحة والتعليم الطبي الايراني " سعيد نمكي " برسالة الى قائد قوات منظمة التعبئة الشعبية (البسيج) اعرب فيها عن شكره و تقديره لجهود التعبويين السخية والتضحوية في تنفيذ مشروع اجراء فحوصات السلامة الصحية لـ 70 مليون مواطن ايراني .
وجاء في الرسالة : لازال هناك طريق طويل وصعب أمامنا جميعا حتى الإحتواء التام للوباء الناجم عن كوفيد-19، لكن ما تم تحقيقه حتى الآن، لم يكن ممكنا إلا بفضل تعاطف وتكاتف وجهود الأعزاء مثلكم وزملائكم الموقرين.
واضاف ان المرحلة الثانية من احتواء فيروس كورونا هي الاشراف على المرحلة الاولى وتطبيق مشروع التباعد الاجتماعي بشكل ذكي، منوها ان المرحلة الاولى كانت انجازا فريدا للجمهورية الاسلامية وطنيا وعالميا وسيسجله التاريخ وانه دون شك مدعاة لسرور الشعب العظيم وسماحة القائد والمسؤولين والامام المنتظر ( عجل الله فرجه الشريف ) .
وفي جانب آخر من رسالته، فيما أشار الى الظروف الصعبة التي تمر بها الجمهورية الإسلامية بفعل الحظر المفروض عليها مقارنة بالدول الأخرى والنتائج الباعثة على الفخر التي تمكنت إيران من تحقيقها في مكافحة فيروس كورونا، أعرب نمكي عن أمله في استمرار تظافر جهود قوات التعبئة مع الكوادر الصحية في البلاد حتى السيطرة التامة على الوباء.
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/ ارنا
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