وقال آذري جهرمي في تصريح له مساء الجمعة، انه وبغية ايجاد "ذكرى طيبة" من ظروف كورونا الصعبة في اذهان الشعب الايراني، فاننا نعمل على تدشين منظومة لوصل الموسرين بالمعسرين والاستفادة من فرصة الاجواء الافتراضية والحكومة الالكترونية في هذا المجال.

واضاف، ان هذه المبادرة تاتي تلبية من الناشطين في الاجواء الافتراضية للدعوة الموجهة من قبل سماحة قائد الثورة الاسلامية في النصف من شعبان.

وقال، ان ظروفا صعبة تمر الان في ظل تفشي فيروس كورونا على محبي الامام الرضا (ع) بسبب فقدان المدخولات وعبء النفقات.

واكد وزير الاتصالات بان الكثير من الافراد جاهزون لمساعدة الاخرين لكنهم لا يعرفون (المعسرين). المسالة ليست مسالة فقراء بل افراد فقدوا مدخولاتهم.