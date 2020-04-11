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|رقم الخبر: 279341
|تاريخ النشر: نيسان 11, 2020
|الوقت: 11:50
|الاقسام: محليات
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اِستئناف الانشطة التجارية المنخفضة المخاطر في ايران
استأنفت الانشطة التجارية المنخفضة المخاطر أعمالها في ايران يوم السبت، وذلك بموجب قرار الهيئة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا في البلاد.
وأشترطت الهيئة على اصحاب الاعمال التجارية المنخفضة المخاطر بضرورة الالتزام بالبروتوكولات الصحية والتسجيل واستصدار ترخيص من وزارة الصحة.
وإستثنت الهيئة من القرار أي نشاط تجاري مثير للازدحام والذي لا يعد عمله ضرورة ملحة حتى اشعار آخر، ويشمل المراكز والمجمعات التجارية والتبضع والاندية الصحية وصالونات التجميل والاسواق المركزية المغلقة والمطاعم والمقاهي والمطبعات وغيرها.
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