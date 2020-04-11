اِستئناف الانشطة التجارية المنخفضة المخاطر في ايران استأنفت الانشطة التجارية المنخفضة المخاطر أعمالها في ايران يوم السبت، وذلك بموجب قرار الهيئة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا في البلاد.