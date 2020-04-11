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رقم الخبر: 279340 تاريخ النشر: نيسان 11, 2020 الوقت: 11:45 الاقسام: علوم و تکنولوجیا  
هل تعلم؟

هل تعلم؟

* هل تعلم أن خلية الدم الفردية تستغرق حوالي 60 ثانية لتدور دورة كاملة في الجسم.

* هل تعلم أن هناك 100 مليار خلية عصبية في دماغ الإنسان.


* هل تعلم أن الماء يتجمد بشكل أسرع عندما يكون دافئاً وليس بارداً.

* هل تعلم أن الشخص العادي يمشي طوال عمره مسافة تعادل المشي خمس مرات حول العالم.

* هل تعلم أن حوالي 700 نوع من البكتيريا توجد في حليب الأم، إذ إن جسم الإنسان مليء بالبكتيريا المفيدة.

* هل تعلم أن الجَمل يستطيع أن يخزن ما مقداره 113 لتر من الماء خلال 13 دقيقة.

* هل تعلم أن المعدن الوحيد الذي يكون في الحالة السائلة على درجة حرارة الغرفة هو الزئبق.

* هل تعلم أن الأخطبوط لديه ثلاثة قلوب، وتسعة أدمغة، وأن دمه أزرق.

* هل تعلم أن الإنسان يستطيع أن يعيش حوالي شهر بدون طعام، لكنه يستطيع أن يعيش أسبوع واحد فقط دون ماء.

* هل تعلم أن عدد عظام الإنسان عند الولادة هو 270 عظمة، ثم تلتحم بعضها فيصبح عددها 206 عظمة عند الإنسان البالغ.

* هل تعلم أن القطط تعيش في المتوسط لحوالي 12 إلى 15 سنة.

* هل تعلم أن النظام الشمسي يكمل دورة واحدة حول مركز المجرة كل 230 مليون سنة تقريباً.

* هل تعلم أن الضوء يستغرق 8 دقائق و 19 ثانية عند انتقاله من الشمس إلى الأرض.

* هل تعلم أن اليوم الواحد على كوكب الزهرة يعد أطول من عام كامل على كوكب الأرض.

 
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مصدر الخبر: الوفاق /وكالات
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