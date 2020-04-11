قال المحلل السياسي وعضو معهد دراسات الشرق الاوسط "جورجيو كافيرو" ان القوى الشرقية هي من ستنتصر بعد القضاء على كورونا، مشددا على ان العالم لن ينسى تصرفات امريكا خلال ازمة كورونا واستمرارها في فرض الحظر غير الانساني ضد الشعوب ومن ضمنها ايران.

واضاف جورجيو السبت في حوار خاص مع وكالة ارنا ان استمرار الادارة الامريكية بممارسة اقصى الضغوطات على ايران في ظل ازمة كورونا ستجعل الاخيرة تقترب اكثر الى بكين وموسكو.

وفيما يتعلق بمساعي اعضاء الكونغرس الامريكي لرفع الحظر عن ايران قال جورجيو : ان رأي اعضاء الكونغرس هو انهاء الحظر ضد ايران لمساعدتها في احتواء كورونا ولكن ادارة ترامب لا تظهر مرونة في ذلك .

ويعتقد المحلل السياسي الامريكي ان الحظر ضد ايران سيكون نقطة الخلاف الانتخابي بين ترامب ومنافسة الديمقراطي فهذه القضية اوجدت شرخا بين النخب السياسية في امريكا ولكن ادارة ترامب تعتقد ان الحظر بدأ يعطي ثماره وانه لن يغير سياسته في هذا الامر .

واعتبر تفعيل الالية المالية الاوروبية ( اينستكس) بانها مهمة وقال ان هذا الامر له تداعيات مهمة وهو يظهر التباين بين الرؤية الاوروبية والامريكية حيال القضايا مبينا ان العالم يسير باتجاه تعدد الاقطاب .

واضاف كافيرو ان اوروبا اظهرت انها تخطو بخطوات مستقلة عن امريكا وانها لن تسمح لترامب بممارسة ضغوطه عليها في تنفيذ اينستكس ومنعها من مساعدة ايران في مكافحتها مرض كوفيد 19 .

وفيما يتعلق بتاثير تفشي كورونا على امريكا داخليا وخارجيا قال المحلل السياسي ان تداعياته ستكون كبيرة وكثيرة وستغير رؤية العالم بالنسبىة للقوى الكبرى كامريكا وروسيا والصين، قائلا: فبعد الانتهاء من ازمة كورونا سيتذكر العالم من ساعد في القضاء عليه وكيف كانت تصرفات الدول العظمى ومنها امريكا وان هذا الامر سيبقى في ذاكرة شعوب العالم .

ويعتقد كافيرو ان ايران ستقترب اكثر الى الصين وروسيا وليس في الافق مايشير الى انفراج مع امريكا فهذا ليس لخروج ترامب من الاتفاق النووي فحسب بل لتصرفات ادارته حيال تفشي فيروس كورونا في ايران .

واكد المحلل السياسي الامريكي ان القوى الشرقية هي من ستنتصر بعد القضاء على كورونا وان العالم لن ينسى تصرفات امريكا خلال ازمة كورونا واستمرارها في فرض الحظر غير الانساني ضد الشعوب .