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رقم الخبر: 279337 تاريخ النشر: نيسان 11, 2020 الوقت: 11:38 الاقسام: علوم و تکنولوجیا  
قريبا سينغلق ثقب الأوزون فوق القطب الشمالي

قريبا سينغلق ثقب الأوزون فوق القطب الشمالي

أعلن خبراء وكالة الفضاء الأوروبية، أن ثقب الأوزون الضخم فوق القطب الشمالي الذي نتج عن انخفاض درجات الحرارة في طبقة الستراتوسفير سينغلق في أواسط أبريل.

ووفقا للباحث دييغو لويلا من المركز الألماني للطيران والفضاء DLR "منذ 14 مارس بدأ عمود الأوزون فوق القطب الشمالي بالتقلص إلى المستوى الطبيعي الذي يعادل 2.2 وحدة دوبسون. ونحن نتوقع أن ينغلق هذا الثقب تماما في أوساط شهر أبريل الجاري".


وتبلغ مساحة ثقب الأوزون فوق القطب الشمالي التي كشفها القمر الصناعي الأوروبي حوالي مليون كيلومتر مربع. ويعتقد علماء مركز DLR أن سبب نشوء هذا الثقب هو ظروف جوية غير طبيعية بما فيها درجات الحرارة المنخفضة جدا في الستراتوسفير، ما أدى إلى انخفاض حاد في مستوى الأوزون.

وكما هو معلوم وجود الأوزون في الستراتوسفير يحمي الحياة على الأرض من الأشعة فوق البنفسجية المنبعثة من الشمس.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق /وكالات
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