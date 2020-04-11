وهو عبارة عن نقص خلايا الدم الحمراء في الجسم، ويحدث نتيجة وجود كمية قليلة ومنخفضة من خلايا الدم الحمراء في الجسم، وبالتالي لا يصل الأكسجين بشكلٍ كافٍ للجسم، وأفضل أغذية لفقر الدم هي: اللحوم الحمراء، فخذ الدجاج، البيض، المأكولات البحرية، زبدة الفول السوداني، الفاصولياء، الحمضيات والبندورة، والأوراق الخضراء التي تشمل السبانخ، والملوخية.

نصائح لتجنب فقر الدم

الابتعاد عن الكافيين مثل القهوة، والشاي وغيرها، تناول فيتامين سي بشكلٍ دائم ويشمل الحمضيات بأنواعها، تناول مكملات الكالسيوم التي تباع في الصيدليات، الفحص الدوري وعمل الفحوصات اللازمة للتأكد من نسبة الحديد في الجسم.