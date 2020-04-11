من المعروف أن الحشرات هي ناقلة للعديد من الفيروسات والبكتيريا المسببة للأمراض، و مع حلول الربيع وبدء درجات الحرارة في الارتفاع يتساءل الكثير حول العالم، عما إذا كانت الحشرات التي تكثر في هذه الفترة، مثل البعوض والذباب، قادرة على نقل العدوى بفيروس كورونا المستجد.

العالم الروسي المتخصص في علم الحشرات والحمض النووي قسطنطين كيتايف قال: «لا يوجد داع للخوف من هذه الناحية»، مشيرا إلى أن الصينيين بدورهم قاموا بدراسة في هذه الإطار وتوصلوا إلى أن الحشرات مصاصة الدماء، وخاصة الذباب، لا تنقل العدوى بفيروس كورونا.

وفي السياق نفسه أكدت عالمة الحشرات، يوليا لوفتسوفا، أن الأوساط العلمية «لم تتوصل إلى إجابة قاطعة حول ما إذا كانت الحشرات قادرة على نقل العدوى بهذا الفيروس أم لا».

وأضافت: «إذا تخيلنا أن شخصا مصابا عطس على يده، وبعد ذلك مباشرة حطت ذبابة على يده، ثم انتقلت لشخص آخر ونقلت له العدوى، هذه فرضية مستبعدة جدا».

من جهتها تجيب منظمة الصحة العالمية على هذا السؤال بأنه «لا تتوفر حتى الآن أي معلومات أو بيانات توحي بأن فيروس كورونا المستجد يمكن أن ينتقل عن طريق البعوض».

يذكر أن من أبرز الأمراض التي تنقلها تلك الحشرات الملاريا، وحمى الضنك، والحمى الصفراء، وداء الفيل والليشمانيا، وعمى النهر، وفيروس النيل الغربي، ومرض النوم، وحمى الوادي المتصدع، ومرض الطاعون وغيرها من الأمراض الخطيرة الوبائية.



