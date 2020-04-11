إن الصحة والسلامة هي جوهر السعادة أولاً وآخراً، ولا بد لنا من التعاون معاً من أجل التغلّب على كل ما يقف في طريق سعادتنا. مجموعة من أنشطة مسلية في المنزل خاصة بالنسبة للشباب والفتيات في سن المراهقة ستجعلك تغيّر نظرتك تجاه المنزل على أنه قد يكون سجناً لمن لم يعتد قضاء وقتٍ طويل فيه، وستكسر لك الروتين والملل مباشرة جرّاء التعرّف عليها.

وبحسب الدكتورة سناء الجمل، خبيرة التنمية البشرية: إن المذيعة التليفزيونية الشهيرة، أوبرا وينفري، أجرت مقابلة فيديو مباشرة من داخل منزلها، وصرّحت «وينفري»، أنها لم تغادر منزلها أبداً لمدة أسبوعين حتى الآن، مضيفة أنه رغم كونها شخصية اجتماعية من الدرجة الأولى، ومحبة للتواصل الإنساني، إلا أنها فرضت على نفسها ما أسمته بـ «التباعد الاجتماعي» لحين انجلاء الأزمة. وأضافت أنها لا تشعر بالملل أبداً خلال تلك الفترة الصعبة من العزل المنزلي؛ لأن ذلك يمنحها الفرصة لتصفية ذهنها وأن تكون وحيدة مع أفكارها الخاصة، وتابعت: «مشكلة الجميع كانت أنهم دائماً ما يريدون أن يكونوا في مكان آخر، ولكن الآن لا يوجد مكان آخر».

وأكدت أنه يتعين على الجميع في تلك الفترة الحرجة مراجعة عاداتهم الغذائية، والاهتمام بتناول الطعام الصحي لتقوية المناعة، وتمضية المزيد من الوقت مع أفراد العائلة والأصدقاء.

ويأتي السؤال الأكثر أهمية الآن وهو كيف تقضي وقتك في الحجر المنزلي مع عائلتك؟ لعلّ أفضل وأبسط وسيلة لذلك هو تحضير مشروب الشاي الأخضر الدافئ والجلوس مع عائلتك ومشاركة القصص المضحكة ومعرفة آخر الأخبار منهم واستذكار بعض الذكريات الجميلة.

الكتابة

تشمل قائمتنا أيضاً الكتابة، والتي تعتبر من أهم الأنشطة التي تخفف الضغط والتوتّر إلى حد كبير، وتبعد عنك القلق وكل ما يزعجك. يمكنك الاختيار ما بين الكتابة على الورق ككتابة مذكراتك أو قصة تقوم بتأليفها، أو من خلال الكتابة على وسائل التواصل الاجتماعي وطرح أفكارك ومشاركتها وتبادلها مع الأصدقاء والعامة.

اللعب الجماعي

هل تبحث عن ألعاب مسلية للكبار في البيت؟ من غير الممكن ألاّ تخصّص جزءاً من يومك للاستماع بمختلف الألعاب الجماعية الممتعة! هنالك الكثير من خيارات ألعاب عائلية للكبار التي يمكنك الاستعانة بها.

مشاهدة الأفلام

أغلق الستائر حالاً واصنع بعض الفوشار اللّذيذ أو رقائق البطاطس المقرمشة، واستعد لقضاء ساعتين من يومك وأنت تشاهد أحدث الأفلام وحتى القديم منها مع عائلتك!

الرسم

زيّن جدران غرفتك ببعض الرسمات البسيطة وأظهر الفنان الذي بداخلك! يمكنك طلب يد العون من عائلتك وتشغيل الموسيقى وأنت ترسم وتلوّن لوحاتك الرائعة، ولا تنسَ أن تترك توقيعك في نهايتها وتريها لاحقاً لكل من يزور منزلك.



