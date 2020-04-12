قال رئيس منظمة الغذاء والدواءالايرانية محمد رضا شانه ساز، ان ثلاث شركات ايرانية اعلنت استعدادها لإنتاج عقار "فافيبيرافير" لمعالجة المرضى المصابين بفيروس كورونا.

وقال رئيس منظمة الغذاء والدواء في تصريح للمراسلين امس الجمعة: تم استخدام عقار "فافيبيرافير" لعلاج بعض الأمراض المعدية خلال السنوات الثماني الماضية، وهناك دراسات تظهر أن هذا العقار فعال في معالجة كورونا، وتعمل البلدان في جميع أنحاء العالم بجد لتحقيق نتائج نهائية.

واضاف شانه ساز: في إيران ، دخلت "فافيبيرافير" مرحلة الدراسات السريرية لعلاج كورونا من اجل ضمان سلامة وفعالية العقار.

وتابع رئيس منظمة الغذاء والدواء قائلا: تمتلك ايران امكانية إنتاج المادة الاولية لعقار "فافيبيرافير"، ووفقا للخطط الموضوعة، سيتم إنتاج المادة الاولية لهذا العقار في وقت قصير.

وحول انتاج عقار "فافيبيرافير" في ايران، قال شانه ساز: أعلنت ثلاث شركات عن استعدادها لإنتاج الشكل النهائي للعقار، ولكن من اجل اتخاذ قرار بهذا الشأن ، فان منظمة الغذاء والدواء بوزارة الصحة لن توافق عليه إلا بعد تأييده من قبل لجنة ذات كفاءة علمية.

يذكر ان دواء "فافيبيرافير"، الذي يعرف ايضا بعقار "افيجان" تم تطويره من قبل شركة تابعة لشركة فوجيفيلم هولدنجز اليابانية ويستخدم لمعالجة مرضى الانفلونزا.