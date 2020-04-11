دعت السناتورة الديمقراطية الاميركية البارزة داين فاينستاين، الرئيس الاميركي لدعم طلب ايران الحصول على قرض بمقدار 5 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي في سياق الجهود المبذولة لمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

جاء ذلك في رسالة وجهتها فاينستاين الى ترامب الخميس دعته فيها الى دعم طلب ايران الحصول على هذا القرض.

واعربت السناتورة الاميركية في الرسالة عن استيائها لعزم حكومة ترامب على الحيلولة دون منح الصندوق هذا القرض لايران وقالت، انه في ضوء تردد الرعايا الافغان على ايران فمن المحتمل اتساع نطاق تفشي فيروس كورونا في المنطقة في حال إضعاف امكانيات ايران على مواجهة الفيروس.

واضافت نائبة رئيس اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ الاميركي مخاطبة ترامب، انه بناء على ذلك نطلب منكم دعم طلب ايران الحصول على هذا القرض الضروري البالغ 5 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي وفقا لمبدا اعفاء السلع الانسانية (من الحظر).

واعتبرت السناتورة الاميركية دعم ايران على مواجهة كورونا بانه يصب في سياق المصالح الوطنية الاميركية ومصالح الامن الدولي.