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رقم الخبر: 279329 تاريخ النشر: نيسان 11, 2020 الوقت: 14:54 الاقسام: عربيات  
الدفاعات الجوية اليمنية تسقط طائرة للعدوان في صعدة

الدفاعات الجوية اليمنية تسقط طائرة للعدوان في صعدة

أسقطت الدفاعات الجوية اليمنية التابعة للجيش واللجان الشعبية، طائرة تجسسية لقوى العدوان في محافظة صعدة.
وأكد مصدر عسكري أن الدفاعات الجوية استهدفت الطائرة التجسسية بسلاح مناسب أثناء قيامها بمهام عدائية في أجواء مديرية رازح ما أدى إلى سقوطها.
يشار إلى أن هذه العملية تأتي ضمن نشاط متزايد لقوات الدفاع الجوي، في استهداف طائرات العدوان بمختلف أنوعها، حيث شهدت الفترات الماضية اسقاط العشرات من تلك الطائرات، التي تمارس الأعمال العدائية في مختلف المحافظات اليمنية، أبرزها طائرة تورنيدو في أسقطت في الجوف مطلع العام الجاري الأمر الذي يؤكد تصاعد القدرات نحو حماية الأجواء اليمنية بشكل كلي.
وكانت القوات المسلحة أزاحت في وقت سابق الستار عن أربع منظومات جديدة للدفاع الجوي هي منظومات ثاقب 1 وثاقب 2 وثاقب 3 وفاطر 1 التي جرى تطويرها بخبرات يمنية بحتة.
 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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