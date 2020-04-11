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رقم الخبر: 279326 تاريخ النشر: نيسان 11, 2020 الوقت: 11:06 الاقسام: محليات  
ايران تأمل من أوكرانيا إصدار ترخيص الطيران لعودة رعايا البلدين سريعاً

ايران تأمل من أوكرانيا إصدار ترخيص الطيران لعودة رعايا البلدين سريعاً

اعربت السفارة الايرانية في كييف عن املها بان تصدر الحكومة الاوكرانية سريعا الترخيص اللازم للطيران لعودة رعايا كل من البلدين.
جاء ذلك في بيان للسفارة الايرانية في كييف صدر الجمعة، وشرحت فيه الاجراءات المتخذة لعودة المواطنين الايرانيين المقيمين في اوكرانيا الى البلاد.    
واضاف البيان، ان سفارة الجمهورية الاسلامية الايرانية وبعد تفشي فيروس كورونا وفي ظل تعاون السفارة الاوكرانية في طهران والتنسيق مع مسؤولي البلاد وعدد من شركات الطيران الايرانية، ادرجت في جدول اعمالها تسيير رحلات جوية خاصة لعودة رعايا كل من البلدين.  
واشار البيان الى موافقة شركة "برافو" الاوكرانية في حينه على نقل رعايا البلدين الا ان الحكومة الاوكرانية امتنعت عن الموافقة على الرحلة التي كان من المقرر ان تتم لنقل الرعايا الايرانيين الى ايران يوم الجمعة 27 اذار/مارس لاسباب مجهولة في حين كان الاتفاق قد تم خلال لقاء السفير الايراني في كييف مع مساعد الخارجية الاوكرانية يوم 20 اذار/مارس على عودة رعايا البلدين وتم على اثره ابلاغ الجهات المعنية في اوكرانيا بهذا الامر بصورة رسمية.  
ولفتت السفارة في بيانها الى انها اجرت بعد ذلك العديد من الاتصالات مع المسؤولين الاوكرانيين من اجل اصدار التراخيص اللازمة للطيران لعودة الرعايا والطلبة الجامعيين الايرانيين المقيمين في اوكرانيا وقالت، انه وفي ضوء العلاقات الطيبة بين البلدين وكذلك المسؤوليات الدولية الانسانية للدول في ظروف تفشي جائحة كورونا على الصعيد العالمي والقلق المتزايد للرعايا والطلبة الجامعيين الايرانيين في اوكرانيا وذويهم في ايران، فان السفارة الايرانية تامل وتتوقع من المسؤولين الاوكرانيين المبادرة سريعا لاصدار التراخيص اللازمة للطيران لعودة رعايا كل من البلدين.
 
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مصدر الخبر: الوفاق/ فارس
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