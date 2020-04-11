وأعربت وزارة الخارجية الأفغانية في بيان يوم السبت، عن امتنانها وتقديرها للجمهورية الإسلامية لجهودها الإنسانية لمعالجة اللاجئين الأفغان في البلاد.

وصرح البيان: إن جميع الإجراءات، وخاصة المرسوم الذي أصدره رئيس الجمهورية مؤخرا بشأن العلاج المجاني للاجئين الأفغان في المستشفيات العامة الإيرانية، كان مبعث ارتياح لدى القيادة الجماعية للحكومة الأفغانية.

ووفقا لوزارة الخارجية الأفغانية، فإن توفير خدمات النقل لشاحنات الترانزيت وتوفير المساعدة الصحية اللازمة للمهاجرين في المناطق المعرضة للخطر في البلاد هي إجراءات تحظى بتقدير كبير من الحكومة الأفغانية.

وتمنت الحكومة الأفغانية النجاح لحكومة إيران الشقيقة والصديقة في مواجهة أزمة كورونا وتأمل أن يتعافى العالم بأسرع وقت ممكن .

علما ان المستشار السابق لمجلس الأمن القومي الأفغاني "محمد حنيف اتمر " تم تعيينه كمسؤول لادارة الوزارة حتى التصويت عليه لتولي منصب وزير الخارجية الافغانية.