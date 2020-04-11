قال رئيس منظمة الاغاثة والانقاذ في الهلال الاحمر الايراني مرتضى سليمي ان 16 محافظة تضررت جراء السيول والفيضانات خلال الـ 72 ساعة الماضية وإغاثة 1052 شخصا في البلاد.

واضاف سليمي، في تصريح صحفي اليوم السبت: ان محافظات خراسان الشمالية والجنوبية وسمنان وفارس وقم وقزوين وكرمان وكرمانشاه وكلستان وكيلان ولرستان ويزد تضررت جراء السيول والفيضانات فيما قام رجال الاغاثة والانقاذ في الهلال الاحمر بعمليات الاغاثة في 29 مدينة وقرية وفي الطرق الجبلية.

وتابع: انه تم اغاثة 1052 شخصا في 16 محافظة وتم تقديم مختلف خدمات الاغاثة والانقاذ حيث تم اسكان 46 شخصا في أماكن الطوارئ ونقل 20 شخصا الى مناطق آمنة.

ولفت الى إخلاء 69 منزلا من مياه الفيضانات وانتشال 5 سيارات من مياه السيول الى مناطق آمنة.