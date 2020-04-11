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رقم الخبر: 279319 تاريخ النشر: نيسان 11, 2020 الوقت: 10:48 الاقسام: محليات  
موقع امريكي: إيران اظهرت نواقص الدفاع الصاروخي الأمريكي

موقع امريكي: إيران اظهرت نواقص الدفاع الصاروخي الأمريكي

كتب موقع امريكي في تقرير نشره ان ايران اظهرت نواقص الدفاع الصاروخي الاميركي.

واشار موقع نشنال اينترست الامريكي في تقرير الى الهجوم الصاروخي الايراني على قاعدة عين الاسد في العراق وكتب ان الهجوم اظهر نواقص الدفاع الصاروخي الامريكي .

وتابع الموقع الامريكي ان الهجوم الصاروخي الايراني في 7 يناير / كانون الثاني على قاعدة عين الأسد في العراق اثار بسرعة تساؤلات كثيرة حول سبب عدم وجود دفاعات صاروخية للقاعدة.

وتقوم الولايات المتحدة الآن بنقل أنظمة الدفاع الصاروخي باتريوت إلى عين الأسد كما أرسلت الولايات المتحدة أيضًا أنظمة الدفاع الصاروخي وأنظمة الدفاع تود إلى المملكة العربية السعودية بعد هجوم صاروخي على منشآت النفط السعودية في سبتمبر 2019.

وافاد الموقع الامريكي انه يبدو أن الولايات المتحدة ومن خلال القيام بهذه الاجراءات تقوم برصد التهديد الايراني ولكن اجراءاتها متاخرة خطوة عن التهديدات. وكتب يقول ان التغلب على التهديدات يتطلب استخدام أساليب أكثر ذكاءً وابتكارًا.

 

 
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مصدر الخبر: فارس للانباء
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