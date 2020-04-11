تم يوم الجمعة خلال اجتماع المجلس الاعلى للرخاء والضمان الاجتماعي تاسيس "مجلس تعاون المؤسسات العامة غير الحكومية والمنظمات الشعبية والحكومة من اجل الدعم الاجتماعي".

وخلال هذا الاجتماع الذي عقد مساء الجمعة بحضور النائب الاول لرئيس الجمهورية اسحاق جهانغيري، تم تاسيس "مجلس تعاون المؤسسات العامة غير الحكومية والمنظمات الشعبية والحكومة من اجل الدعم الاجتماعي".

وفي الاجتماع شرح جهانغيري برامج الحكومة للدعم الاجتماعي وقال، انه وفي ضوء اتساع نطاق ابعاد الموضوع، يتوجب استمرار جهود الحكومة خاصة في ظل تعاون المؤسسات العامة غير الحكومية والمنظمات الخيرية والشعبية التي تقدم الان خدمات كبيرة في هذا الصعيد.

واوضح بان اهم اجراءات الحكومة بعد تفشي فيروس كورونا في البلاد تتمثل في تقديم المساعدة النقدية للاسر من الشرائح الاضعف في المجتمع وكذلك منح قروض للاسر المشمولة بالدعم الحكومي.

وفي الاجتماع شرح نائب رئيس منظمة تعبئة المستضعفين انشطة المنظمة فيما يتعلق بالتعاون المستمر مع وزارة الصحة واللجنة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا، مقترحا تشكيل لجان في المحافظات ممثلة لهذا المجلس الذي تم تاسيسه.

كما تحدث مسؤولو منظمة الرعاية الاجتماعية ولجنة "الامام الخميني (رض)" للاغاثة والامداد ومؤسسات شعبية خيرية منها الشبكة الوطنية للخير والاحسان، عن انشطة هذه المؤسسات لتقديم الدعم الاجتماعي للافراد المشمولين، وطرحوا توقعاتهم من الحكومة والمواطنين والمنظمات العامة لتعزيز الدعم في هذا المجال.

وتحدث وزير التعاون والعمل والرخاء الاجتماعي محمد شريعتمداري خلال الاجتماع ايضا عن العلاقة بين فيروس كورونا والفقر في ايران وكل دول العالم وقال، انه ومن دون اتخاذ وتنفيذ برامج اساسية في مجال الرخاء الاجتماعي لا يمكن مواجهة المرض اساسا.

واكد ضرورة التضامن الوطني لمواجهة الفقر في الظروف الراهنة ومشاركة المنظمات العامة والشعبية في هذا المجال، موجها الشكر والتقدير لجهودها المبذولة.