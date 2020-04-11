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رقم الخبر: 279316 تاريخ النشر: نيسان 11, 2020 الوقت: 10:06 الاقسام: محليات  
صحيفة "إيران" تعود من جديد مع تطبيق الشروط الصحية

صحيفة "إيران" تعود من جديد مع تطبيق الشروط الصحية

صدرت صحيفة "إيران" من جديد اليوم السبت بعد غياب دام شهراً بسبب أزمة "كورونا".

وطبقاً للشروط الصحية، فقد وضع كل عدد من الصحيفة في كيس من النايلون مع قفازات كهدية تشجيعاً للالتزام بالتعليمات الصحية الخاصة بالوقاية من الاصابة بفيروس كورونا.
يذكر ان أحيفة إيران تطبع بالطريقة الرقمية وبالالتزام الكامل بالشروط الصحية للمكان والعاملين، حيث يوضع كل عدد في ظرف من البلاستيك مع زوج من القفازات لاستخدامها من قبل القراء عند تصفح الجريدة.
وکان المركز الوطني لمكافحة كورونا قد اصدر أمرًا، 30 اذار / مارس ، بتعليق طباعة الصحف الورقية في إيران.
يذكر أن صحيفة "إيران" يومية، ثقافية، اجتماعية، سياسية، اقتصادية، تصدر عن مؤسسة إيران الثقافية.

هذه الصحيفة تصدر منذ عام 1995م ، ويقع مقرها في العاصمة الإيرانية طهران.

 
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